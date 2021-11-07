«أطباء أسيوط» تزور أبناء أحد شهداء كورونا بمدارسهم

زار عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء بأسيوط ممثلة في الدكتور محمد علي رسلان، أمين عام النقابة، والدكتور محمود علي بكر وأعضاء مجلس النقابة وكل من الدكتور مايكل يوسف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر وعدد من الأطباء، تطوعا أبناء شهيد طبيب مايكل وجيه يوسف عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط، والذي استشهد يوم 18 يونيو 2020 أثناء تأدية واجبه في مكافحة كورونا، وذلك بمدرسة السلام لغات بأسيوط وقدم الأطباء الهدايا لأبناء الشهيد وتابعوا انتظامهم بالدراسة.

وأوضح الدكتور محمد رسلان، أمين عام النقابة، أن الزيارة تأتي في إطار عمل مؤسسي مجتمعي تقوم به نقابة الأطباء، مشيرا إلى أن أولى جولاتهم لمؤازرة أبناء الأطباء من شهداء جائحة كورونا، ومصابيها كانت بالتنسيق مع إدارة مدرسة السلام لغات بأسيوط ممثلا في جيهان صفوت نظير، مدير عام المدرسة، كأول مدرسة يتم فيها ذلك.

وأضاف أنه تم خلال الزيارة تكريم أبناء أول شهيد طبيب مايكل وجيه يوسف، بمراحلهم التعليمية المختلفة، وفي نفس المدرسة ابنة أحد الأطباء المصابين بإصابة مرضية مزمنة الدكتور أندرو إدوارد وهبة، حيث جرى تقديم بعض الهدايا الرمزية للأبناء والاطمئنان عليهم.

وأشار «رسلان» إلى أنه سبق التنسيق في العام الماضي مع نفس إدارة المدرسة، وعن طريق الأطباء بتخفيض الرسوم المدرسية لأبناء الشهداء بالمدرسة.