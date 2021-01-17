«البيطريين» توضح تفاصيل احتجاز 4 أطباء في أسيوط بعد تفتيش عيادتهم

أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة خالد سليم، بيانا أعلنت فيه متابعتها بغضب شديد ما تم من إجراءات تفتيش على عيادات أربعة أطباء بيطريين في أسيوط وهو الأمر الذي نتج عنه احتجازهم عدة ساعات بقسم الشرطة ثم عرضهم على النيابة العامة والتي أخلت سبيلهم .

وتقدم مجلس النقابة العامة نقيب وأعضاء بالاعتذار الشديد للسادة الأطباء البيطريين وأسرهم عن ما أصابهم من ضرر جراء هذه الأحداث.

وأوضحت النقابة أنه فور نشر أحد الأطباء البيطريين الأربعة تفاصيل ما حدث معهم وتعنت لجنة التفتيش المشكلة من مديرية الطب البيطري بأسيوط، تم التواصل معهم للوقوف على ملابسات الموضوع، وتم أيضا التواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث توجه الدكتور خالد سليم النقيب العام، واجتمع مع الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعدد من قيادات الهيئة.

أكد النقيب العام على عدم قبول النقابة إهانة أي طبيب بيطري ورفضه لما تم وأكد على تفعيل اللجنة الثنائية المختصة بتعديل اشتراطات التراخيص للمنشآت البيطرية وإلغاء أي تعقيدات بها، خاصة فيما يخص موافقات الأحياء وبناء عليه:۔

١- تم تكليف الدكتور حسن ذكي، عضو مجلس النقابة العامة، بالاجتماع مع الأطباء البيطريين المضارين من ما حدث يوم الأحد لتاكيد مساندة النقابة العامة لهم وتقديم كل أنواع الدعم لهم.

٢- تم تحويل الموضوع للتحقيق بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

٣- تم تكليف الشئون القانونية بالنقابة العامة لمتابعة القضايا مع الأطباء البيطريين الأربعة.

٤- التواصل من قبل النقيب العام مع اللواء رئيس الإدارة العامة لشرطة المسطحات المانية، وتحديد موعد اجتماع عاجل يوم الإثنين المقبل، للتأكيد على أن عدم اتمام التراخيص هي مجرد مخالفة إدارية عقوبتها الغلق الإداري من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولا تستدعى التدخل من قبل شرطة المسطحات وما يتبع ذلك من إجراءات منها الإحالة إلى النيابة.

٥- سيتم انعقاد اجتماع اللجنة الثنائية بين النقابة العامة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لمناقشة تعديل إجراءات التراخيص للمنشات الطبية البيطرية يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت النقابة العامة أنها لن تألوا جهدا في الوقوف بجانب الأطباء البيطريين في جميع القضايا المهنية في كل أنحاء مصر.