«تقنين الكنائس»: توفيق أوضاع 2021 كنيسة ومبنى تابعا حتى الآن

قال القمص ميخائيل أنطون، الممثل القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلجنة تقنين أوضاع الكنائس التابع لمجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي جمع اللجنة اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعرض نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد لها، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

أنطون: اللجنة وافقت على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابع

وأضاف «أنطون»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بناء على ذلك وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك بلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2021 كنيسة ومبنى تابعا.

وأوضح أنه جرى الموافقة على مد فترة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني الواردة بقرارات مجلس الوزراء السابقة، وحتى قرار رقم 16 لعام 2021، والتي انتهت فيها المدة الممنوحة دون استكمال اشتراطات الحماية المدنية لمدة أربعة أشهر، حيث سيبدأ العمل بذلك منذ تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء.

تقديم آلاف الطلبات منذ صدور القانون

وأكد أنه منذ صدور القانون في عامه الأول سنة 2016 تقدمت آلاف الطلبات من الطوائف المختلفة بتقنين أوضاعها ومبانيها الملحقة بالكنيسة، وأجريت لهم معاينات تخص الكنائس والسلامة الإنشائية للمباني والرسومات الهندسية.

وأشار إلى أن تلك الأوراق التي جرى تقديمها عرضت على اللجنة الرئيسية الخاصة بمجلس الوزراء، ليصل محصلة ما تم الاتفاق عليه في التقنين إلى 2021 كنيسة ومبني تابع للكنسية.