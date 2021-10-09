البابا و6 أساقفة يدشنون كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر، وذلك بعد تجديدها، بمشاركة 6 أساقفة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تدشين ثلاثة مذابح

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم تدشين مذبحي الكنيسة وحضن الآب وأيقوناتها، إلى جانب مذبح كنيسة القديس يوسف النجار الملحقة بالكنيسة بها، مشيرا إلى أن المذابح التي تم تدشينها هي: المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم والمذبح الجانبي على اسم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة إلى جانب مذبح على اسم القديس يوسف النجار بالكنيسة التي تحمل اسمه والملحقة بالكنيسة الرئيسية.

صلاة القداس الإلهي

وصلى البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، وذلك عقب تدشينها.

كان البابا تواضروس وصل إلى الكنيسة في السابعة من صباح اليوم، وكان في استقباله الأنبا مقار أسقف الإيبارشية؛ حيث أزاح البابا الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن يبدأ صلوات التدشين.

وشارك في صلوات التدشين من رجال الكنيسة، إلى جانب الأنبا مقار كل من: الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

ووضع البابا الراحل شنودة الثالث حجر أساس كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان يوم 31 مايو 1978، وجرت عمليات إنشائها بعدها، إلى أن تم تدشينها عام 1982 بيد أسقف الشرقية والعاشر السابق، الأنبا أنجيلوس وبمشاركة الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي والدراسات العليا اللاهوتية، قبل أن يتم تجديدها مؤخرًا وتدشين مذابحها وأيقوناتها اليوم بيد البابا تواضروس الثاني وأساقفة الكنيسة.