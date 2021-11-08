وكيل «تعليم كفرالشيخ» يتفقد أماكن مبيت طلاب مدرسة النور للمكفوفين

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أماكن مبيت طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين بمراحلها الثلاثة، الابتدائية والإعدادية والثانوية، في زيارة مفاجئة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للاطمئنان على الطلاب وتوفير كل الخدمات لهم.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مطعم المدرسة، مشيداً بمستوى النظافة بمدرسة النور للمكفوفين، كما تابع الوجبات المقدمة للطلاب وتنوعها حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، كما تفقد مواقع مبيت الطلاب، واطمأن على نظافة المراتب والأغطية المتعددة، إضافة إلى نظافة حجرات المبيت، كما استمع لعدد من مواهب الطلاب والطالبات وخاصة في تلاوة القرآن الكريم، والأناشيد الدينية، والابتهالات، وإلقاء الشعر.

جاء ذلك بحضور رحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وعزة عبدالعليم، مدير مدرسة النور للمكفوفين، وهاني حمدان، بمكتب وكيل الوزارة.

وكيل التعليم: جئت لأستمع لمطالبكم وأطمئن عليكم

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال الاستماع للطلاب أنه جاء للاستماع لهم، والاطمئنان عليهم، وأنه سعيد بالتواجد بينهم، مشيراً إلى أنه سيكرر زيارته للمدرسة للجلوس معهم والاستماع بمواهبهم المتعددة.

يذكر أن مدرسة النور للمكفوفين احتفلت بفوز الطالبة آية حمادة ببطولة العالم لرفع الأثقال والتي أقيمت بجورجيا مؤخرا، إذ حققت 3 ميداليات ذهب وأخرى فضة، ومن المقرر أن يكرمها محافظ الإقليم على البطولات التي حققتها، فضلا عن تكريمها من مديرية التربية والتعليم.