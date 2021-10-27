طالبة من كفر الشيخ تحصد 3 ذهبيات ببطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين

فازت الطالبة «آية حمادة»، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ببطولة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين، والتي جرت فعالياتها بدولة جورجيا، في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، للمرة الثانية على التوالي.

وجاء في بيان لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية أن الطالبة حصلت على 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، خلال خوضها منافسات البطولة.

وأكد الدكتور سامح صديق، مدير عام الإدارة التعليمية، أن فوز الطالبة «آية حمادة» بأربع ميداليات يُعد أحد ثمار تشجيع الأنشطة الرياضية للمدارس، تحت قيادة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أن هناك سعادة غامرة تنتاب جميع العاملين بالإدارة، بعدما أصبحت تلك الطالبة حديث الإدارة بعد تحقيقها هذا الإنجاز المشرف.

أهالي قرية الكفر الجديد يترقبون وصول الطالبة

وتُعد الطالبة «آية» واحدة من أبناء قرية «الكفر الجديد»، التابعة لمركز كفر الشيخ، حيث ينتظر الأهالي وصولها من جورجيا للاحتفال والترحيب بها، تقديراً لها على نجاحها وحصدها البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ووافق مجلس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، بقيادة أحمد عوين، عضو الاتحاد الدولي، على مشاركة المنتخب المصري لرفع الأثقال للمكفوفين في بطولة العالم رقم 15 لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين وضعاف البصر، في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2021، في جورجيا، وذلك بدعم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.