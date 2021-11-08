مصرع شاب طعنا في مشاجرة مع زميله بسبب «الدومينو» ببنها

لقي شاب مصرعه على يد آخر بعزبة الباشا التابعة لمركز بنها، إثر نشوب مشاجرة بينهما أثناء الجلوس بالمقهى ولعب «الدومينو»، بقرية فرسيس، حيث طعن المتهم المجني عليه بمطواة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

أُلقي القبض على المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة بمركز شرطة بنها، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق، فصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان من رواد المقهى وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل المجني عليه.

بلاغ بمشاجرة في مقهي ووقوع قتيل

تلقى العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، إخطارًا بوصول «إبراهيم.خ.ف»، 23 سنة، مصاب بجرح طعني أسفل الصدر نتج عنه وفاته في الحال.

أُخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده العميد محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، من قرية الباشا، وبين «شهاب.ع.أ»، 20 سنة، بسبب خلاف أثناء لعب «الدومينو»، بأحد مقاهي قرية فرسيس، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بمطواة.

ضبط المتهم بقتل شاب بسبب الدومينو ببنها

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم والآداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكشفت أقوال شهود العيان أن المجني عليه والمتهم كانا يلعبان الدومينو بالمقهي وفجأة طعن المتهم المجني عليه في الصدر، ما أدوى بحياته في الحال.