تغير في أسعار سوزوكي سويفت ديزاير 2022 الجديدة

شهد سوق السيارات مع بداية شهر نوفمبر الجاري، ارتفاع أسعار عدة طرز مختلفة من السيارات داخل السوق المحلي، ومن بينها سيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2022، التي تحرك سعرها بمقدار 3 آلاف جنيه.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سويفت 2022 لشهر نوفمبر الجاري، بعد الزيادة الأخيرة، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها، حسب المعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

أسعار سيارة سوزوكي سويفت 2022

- تنتمي سويفت ديزاير 2022 لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، والفئة الأولى بسعر 179 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر210 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 219 ألف جنيه.

مواصفات سيارة سويفت ديزاير 2022

تتوفر سيارة سوزوكي سويفت 2022 بمحرك سعة 1200 بقوة 83 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات.

والسرعة القصوى للسيارة 175 كيلو متر في الساعة، وأقصى عزم للدوران 113 نيوتن متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 13 ثانية.

- تأتي السيارة بأبعاد (3995 ملم الطول، 1735 ملم العرض، 1515 ملم الارتفاع، 2450 ملم طول قاعدة العجلات، 145 ملم ارتفاع السيارة عن الأرض).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 378 لترات.

- تتوفر السيارة بعد تجهيزات ووسائل للأمان من بينها، "وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي GPS، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق، عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وكاميرا خلفية".