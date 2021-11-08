الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام الموحد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا، على مشروع قانون التخطيط العام الموحد للدولة، وأرسله إلى مجلس النواب، وفقا لما نصّت عليه اللائحة الداخلية للمجلس حيث وافق المجلس في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط الموحد، وعلى عدد من المواد، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

أهمية قانون التخطيط العام الموحد

وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي، والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

استراتيجية مصر 2030

وأكدت اللجنة في تقريرها، أنّ مشروع القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أنّ مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.