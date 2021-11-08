الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث استقبل الأخير في دار يمامة اليوم، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، ورفع كتاب استقالة الحكومة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

استقالة الحكومة الكويتية

وقال مصدر حكومي لصحيفة القبس الكويتية، إنّ الحكومة الكويتية رفعت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث انتهى اجتماع مجلس الوزراء، بعد أن قدّم الوزراء استقالتهم تمهيدا لرفعها إلى القيادة السياسية وفقا لما نقلته قناة «العربية».

وكانت الحكومة أقرت مساء أمس الأحد، مشروعات مراسيم العفو الأميري بحق عدد من الكويتيين ممن صدرت عليهم أحكام في قضايا سابقة.

مشروع مرسوم العفو الأميري الكويتي

ويطوي مرسوم العفو الأميري الذي وعد به أمير الكويت، صفحة الخلاف السياسي مع المعارضة البرلمانية، التي صدرت أحكام بحق أعضاء بارزين فيها، خاصة المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.

وأعلنت الحكومة مساء أمس بعد اجتماع استثنائي عقدته، أنّ مجلس الوزراء اعتمد مشاريع مراسيم العفو الخاص التي سيتم رفعها إلى أمير البلاد تمهيدا لإصدارها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت خلافات عدة اندلعت مؤخرا بين الحكومة الحالية والسابقة، وبين عدد من المشرّعين في مجلس النواب، أدت إلى استقالة مجلس الوزراء السابق والحالي على ما يبدو.