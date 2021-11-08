كورونا عالميا.. الكويت وموريتانيا «صفر وفيات» وارتفاع إصابات بريطانيا

أعلنت الكويت وموريتانيا، أمس الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسجلت وزارة الصحة الكويتية 23 إصابة بـ «كورونا»، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 412844 حالة، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 2462 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن الوزارة سجلت 31 حالة شفاء من «كورونا»، ليرتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 410089 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الأحد، تسجيل 44 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ولم تعلن الوزارة عن أي حالة وفاة، فيما سجلت 37 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة «الأخبار» الموريتانية.

وارتفع إجمالي الإصابات في موريتانيا، إلى 37703 حالات، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند801 وفاة، بينما ارتفعت حصيلة حالات الشفاء إلى 36206 حالات.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي 2019، إلى 250597519 حالة، فيما بلغت الوفيات 5064450 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 226830764 حالة.

من جانبه، أشار تحليل لوكالة «رويترز» للأنباء، إلى تراجع متوسط الإصابات اليومية 36% خلال الأشهر الـ3 الماضية، موضحا أنه على الرغم من تباطؤ الانتشار ما زال «كورونا» يصيب 50 مليون نسمة كل 90 يوما بسبب سلالة «دلتا» الهندية شديدة العدوى، فيما استغرق ذلك عاما لتسجيل أول 50 مليون إصابة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي إصابات بريطانيا إلى 9.3 ملايين حالة

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس الأحد، 30305 إصابة بـ«كورونا» و62 وفاة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي الإصابات، ارتفع إلى 9301909 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 141805 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».