وزير الشباب: نتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأبطال الرياضيين

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك تعاونا مثمرا بين وزارته ومجموعة من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية، في دعم عدة أنشطة وبرامج تنفذها الوزراة بجميع المحافظات، وكذلك دعم الأبطال الرياضيين من خلال برنامج الرعاية المتكاملة لتقديم كل الدعم وتلبية احتيجات أبطال مصر الرياضيين في منظومة رعاية متكاملة من أجل تحقيق الإنجازات الرياضية لمصر في مختلف المحافل الدولية.

مصر تشهد طفرة كبيرة في المجالات كافة بفضل العمل المتكامل للحكومة

وأكد وزير الشباب والرياضة، في كلمته بالملتقى السنوي الحادي عشر للمسؤولية المجتمعية، والتي ألقاها نيابة عن اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أنه بات جليًا للجميع الطفرة التي تشهدها الدولة بفضل العمل المتكامل للحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وضمن رؤية وطنية شاملة لرئاسة الجمهورية، ومن الجلى أن الشباب يمثلون القوة الأساسية للمجتمع، ويشكلون مصدرًا هامًا للتطور والتنمية في المجتمعات كافة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالملتقى، قائلا: «يعد مؤتمرنا اليوم واحدا من الفعاليات الهامة التي تسلط الضوء على الجهود المبذولة في العمل التنموي، ولقاء الخبراء والمعنيين بالتنمية المستدامة، وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والأطراف المعنية بالمسؤولية المجتمعية، ورواد الأعمال ومنظمات المجتمع المدني».

الرئيس السيسي يولي أهمية لتعظيم دور الشباب

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدركت أهمية تعظيم دور الشباب، وإفساح المجال أمامهم على ساحة العمل الوطني، وتعظيم الاستفادة من إسهاماتهم في دفع عجلة التقدم والتنمية، وارتكاز أغلب الخطط المتضمنة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، على تلك المساهمات والمبادرات الشبابية.

وشدد «صبحي» على أن الرياضة تعد أحد أهم الآليات التي يمكن استغلالها والارتكاز عليها؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية المصرية 2030، سواء كان ذلك بفضل ما وصلت إليه اقتصاديات الرياضة المصرية في الوقت الراهن، والتي أضحت واحدة من الأرقام الواضحة والهامة على خريطة الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية.

يذكر أن فعاليات الدورة الحادية عشرة للملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تقام بمشاركة 45 خبير محلي ودولي، وتحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة.

ويهدف الملتقى إلى دعم مجهودات الدولة، وإتاحة الفرصة أمام الأطراف المعنية كافة، لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي، وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام.