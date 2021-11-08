وزير الرياضة يطلق مسابقة لتغيير أسماء مراكز الشباب بالمحافظات

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، تغيير أسماء جميع مراكز الشباب بالمحافظات، كل مركز شباب حسب طبيعة ما يميزه من أنشطة، وما يقدمه من خدمات مجتمعية، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

وقال صبحي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأعلن وزير الشباب، عن إطلاق مسابقة على مستوى المحافظات لإطلاق مسميات جديدة لمراكز الشباب، واختيار الأفضل لكل مركز شباب، بما يتناسب مع الأنشطة والخدمات التي يقدمها كل مركز شباب.

تطوير الأندية ومراكز الشباب على مستوي الجمهورية من أجل تقديم حياة كريمة

والتقى وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، وئام الليثي مسئول برامج النشء والشباب بمنظمة اليونيسيف، لبحث التصور المبدئي لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز مجتمعية شاملة، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، الدكتورة فاطمة الزناتي أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة احدي المؤسسات العاملة في مجال الاستشارات والدراسات، منال جمال الدين مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء على أنه في إطار حرص القيادة السياسية، على تطوير الأندية ومراكز الشباب على مستوي الجمهورية من أجل تقديم «حياة كريمة» للمجتمع المصري بأكمله، فإن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائماً إلي تطوير مراكز الشباب والأندية لتليق بمن يرتادها، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الشباب وتطوير مهاراتهم البدنية والفكرية، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات داخل مراكز الشباب لشمل كل فئات المجتمع لتقوم بدورها في خدمة المجتمع لتصبح مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعية حقيقية.

وطالب وزير الشباب والرياضة، بضرورة إطلاق مسابقة للشباب المصري لاختيار مسمي جديد لمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية في إطار إشراك الشباب والعمل علي تمكينهم والاستماع لرؤاهم المستقبلية في التطوير، ما يؤكد على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

دراسة :تقديم مفهوم شامل ووضع دليل إرشادي شامل لعملية التحول المتوقعة

وتم استعراض دراسة لوضع إطار حول تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية شاملة قدمتها الدكتورة فاطمة الزناتي حيث تناولت تقديم الفرص والتحديات التي تواجه مراكز الشباب من خلال رصد تلك المراكز علي أرض الواقع، وتقديم مفهوم شامل ووضع دليل إرشادي شامل لعملية التحول المتوقعة.

كما تناولت مراحل تلك الدراسة من خلال تقييم الاحتياجات ووضع تعريف شامل ووضع معايير وآليات أرشادية لعملية التحول بالإضافة إلى وضع نموذج أولي ووضع آليات التشغيل.

وتناولت الدراسة أيضاً اختيار عينة من مراكز الشباب من أماكن مختلفة من محافظات الجمهورية لتشمل الحضر والريف، بالإضافة إلى أماكن تضم وافدين من خارج مصر، وعقب ذلك يتم عمل منهجية لتقييم الاحتياجات داخل المراكز المختارة وتم وضع مقترحيين لاختيار تلك المراكز.

وعقب استعراض تلك الدراسة، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة أن تتضمن تلك الدراسة خلال وضع النموذج الأولي لمراكز الشباب في ثوبها الجديد ليشتمل مركز الشباب علي مركز طبي ومركزاً للإبداع وآخر لتنمية الفنون والثقافة بالإضافة إلى نادي السكان والخدمة المجتمعية ووحدة تنمية النشء ووحدة التنمية الرياضية وتطوير الأداء الرياضي داخل تلك المراكز.