رئيس جامعة الأزهر: الدولة المصرية برئاسة السيسي أرست دعائم الأمن

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الأزهر بذل جهودًا كبيرة لإرساء مفهوم المواطنة وترسيخه عالميا، وأبرزها مؤتمر «المواطنة»، وقد دعا الأزهر إلى استخدام مصطلح «المواطنة» بدلًا من مصطلح «الأقليات»، كما عقد مبادرة «شباب صناع السلام» مع كنيسة كانتربري في لندن، ليثبتوا عمليًّا أن جميع الناس يستطيعون أن يعيشوا معا.

بيت العائلة

وأضاف رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته في احتفالية بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه أن قرار الأمم المتحدة باختيار يوم توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية الرابع من فبراير يوما دوليا للأخوة الإنسانية، يعد تتويجا للجهود الحثيثة المتواصلة بين الأزهر والفاتيكان، وإيمان من الأمم المتحدة بأهمية هذه الوثيقة التاريخية في ترسيخ دعائم السلام العالمي والتعايش السلمي بين أتباع الديانات.

رئيس جامعة الأزهر

أكد «المحرصاوي»: «الدولة المصرية برئاسة السيسي أرست دعائم الأمن والاستقرار بين أبناء الوطن، وقامت جامعة الأزهر بدعم هذه الجهود من خلال العديد من المبادرات»، موضحا «احتفالية بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه تمثل مظاهرة حب بين أبناء الوطن تعكس تلاحم الشعب المصري ووحدته في وجه أي محاولات للتفرقة وتؤكد أنه لن ينال أحد من صلابة ووحدة الشعب المصري»، مشددا على أن مصر كانت ولاتزال واحة الأمن والأمان.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار أربع جلسات منها:- سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيقا عمليا لأهم ‏إنجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام، كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية المصرية في الحفاظ على الهوية ‏الوطنية وفي ‏مواجهة العنف ضد ‏المرأة وفي مواجهة ‏ الفساد، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معًا من أجل مصر ودورها ‏في تعزيز ‏الأمن الفكري.