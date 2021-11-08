رئيس الوزراء: بيت العائلة المصرية يكافح الإرهاب ويرسخ لمفهوم المواطنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عمر مروان، وزير العدل، إن مصر كانت وستظل وطنا آمنا وشعبا مباركا، والمولى عز وجل قال في كتابه الكريم «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، وقال الكتاب للقدس «مباركا شعب مصر».

كلمة «مدبولي» خلال احتفالية 10 سنوات لبيت العائلة المصري

وأضاف «مدبولي» خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على تدشين بيت العائلة المصري، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية‎، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، التي ألقاها نيابة عنه المستشار عمر مروان وزير العدل، أن محاولات الإرهاب لم تفلح في بث الفتنة والعزلة ببن أبناء الوطن، المتحصن بالجيش والشرطة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبلورت الثمرة بإلغاء مد حالة الطوارئ.

وأشار «مدبولي» إلى أن بيت العائلة المصرية أحد أبرز محاور مكافحة الإرهاب، ويرسخ لمفهوم المواطنة، الذي وضع لبنته الأزهر الشريف رمز الوسطية، والكنيسة المصرية رمز الوحدة الوطنية.

وأكد «مدبولي» أن بيت العائلة يشع منه السلام لكل مصري في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على وحدة الشعب المصري، هو الضمانة المثلى للمحافظة على استقرار الوطن.

أهداف بيت العائلة المصري

ويقوم بيت العائلة المصرية على تنفيذ القيم العليا والقواسم المشتركة بين الأديان والثقافات والحضارات ‏الإنسانية المتعددة، ‏مع بلورة خطاب جديد ينبثق منه أسلوب من التربية الخلقية والفكرية، بما يناسب حاجات الشباب ‏والنشء، ويشجع ‏على الانخراط العقلى في ثقافة السلام، ونبذ الكراهية والعنف، والتعرف على الآخر، وإرساء أسس ‏التعاون والتعايش بين ‏مواطني البلد الواحد، فضلًا عن رصد واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعي.‏

ويهدف بيت العائلة المصري، إلى الحفاظ على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر، فضلًا على الحفاظ‎ ‎على‎ ‎الشخصية‎ ‎المصرية‎ ‎وصيانة‎ ‎‎هويتها،‎ ‎واستعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلامية‎ ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية، ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة، والعمل على ‏تفعيلها،‎ ‎وتحديد‎ ‎التنوع‎ ‎والاحترام‎ ‎المتبادل‎ ‎لحق‎ ‎الاختلاف‎ التكاملي،‎ ‎واستنهاض‎ ‎قيم‎ ‎المواطنة‎ ‎والتقاليد الأصيلة،‎ ‎وتقوية‎ ‎‎الخصوصيات‎ ‎الثقافية‎ ‎المصرية‎.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار أربع جلسات منها: سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيقا عمليا لأهم ‏إنجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام، كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية في الحفاظ على الهوية ‏الوطنية وفي ‏مواجهة العنف ضد ‏المرأة وفي مواجهة ‏ الفساد، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معًا من أجل مصر ودورها ‏في تعزيز ‏الأمن الفكري.