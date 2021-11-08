الرئاسة توجه بعلاج طفل مصاب بفشل كلوي

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة إنسانية، عرضتها الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، بعد عرض تقرير لشخص يُدعى هادي، يعاني من الفشل الكلوي، ولا يستطيع العمل ويريد أن يجهز شقيقته.

الرئيس السيسي «مش ساكت» ويهتم بالحالات الإنسانية لمساعدتها

وأعلنت «مصطفى»، أن مكتب رئاسة الجمهورية تواصل مع فريق الإعداد بالبرنامج، وأعلن تحمله جهاز زواج شقيقة هادي، الذي يعاني من الفشل الكلوي، معلقة: «الناس بتعبر عن حبها للرئيس بشكل غير طبيعي، وفيه ناس بتقول هو الرئيس السيسي سايب كل الاهتمامات وبيشوف الحالات الإنسانية، لأ بصراحة هو مش ساكت».

شقيقة هادي تشكر الرئيس السيسي: «يارب ما تشوف المرض»

وأوضحت الإعلامية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بالحالات الإنسانية، «الناس محتاجة كتير، وفيه ناس محتاجة»، فيما قالت شقيقة هادي، خلال مداخلة في البرنامج نفسه: «شكرا يا سيادة الرئيس، يارب ما يشوف المرض، ولا تشوفي المرض يا أستاذه عزة.. بشكرك».