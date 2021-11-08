وزيرة الهجرة: أبناؤنا في الخارج أمن قومي.. ونسعى لحل الأزمات الأسرية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، إن الدولة تدعم الأطفال المصريين في الخارج عقب صدور أحكام تعوق دخولهم مصر مرة أخرى، ويتم هذا بالتنسيق مع مشيخة الأزهر، لحل أزمات الخلاف الزوجي عن طريق إنساني، وليس من خلال اللجوء إلى القانون والمحاكم؛ لأن هذا يؤثر سلبا على الأطفال.

الحفاظ على المصريين في الخارج أمن قومي

وأضاف «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها تحاول أن يعود الأطفال إلى الدولة التي تعيش فيها الأم لمدة أسبوعين؛ ليشاهدوا الطرف الآخر من الأسرة، متابعة: «بنحاول نحنن قلب الأب على أبنائه عشان يشوفوا والدتهم ويرجعوا تاني مصر، بالتنسيق مع وزارة الهجرة والسفارات ومشيخة الأسرة، وفيه خط ساخن لكده لأن أبناء مصر في الخارج أمن قومي».

مبادرة الذرية الصالحة

وأطلقت وزيرة الهجرة، مبادرة الذرية الصالحة من أجل الحفاظ على المصريين في الخارج، وشاركت اليوم في جلسة بعنوان «دور الأديان في الحث على السلام» وعبرت عن سعادتها بمرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية.

ثناء وزيرة الهجرة على الرئيس الأب

وواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: «لدينا رب الأسرة، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما يؤكد أن هذا الوطن وطن متلاحم، ولولا هذا التلاحم ما استطاع هذا الوطن في التصدي لكل التحديات التي واجهته، وكبار عائلتنا، هم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فهم كبار بيت العائلة ولدينا لهم كل الاحترام والمحبة».