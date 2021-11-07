 وزيرة الهجرة باحتفالية الجامعة البريطانية: مصر على الطريق الصحيح

احتفلت الجامعة البريطانية في مصر، بتخريج دفعة جديدة من طُلابها، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكبار رجال الدولة، ورئيس مجلس أمناء الجامعةالبريطانية في مصر، وفريدة خميس، ورئيس الجامعة، الدكتور محمد لطفي، وجمعٌ من العلماء، ورؤساء الجامعات، والسفراء، والمفكرين، ورجال الصحافة والإعلام.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة: إن «روح العملاق الراحل، محمد فريد خميس، تعيشُ معنا، واستشعرُ بها في جلسة إبنته، فريدة، التي تقودُ المسيرةَ بنحاحٍ مبهر، ولقد أصبحت الجامعة البريطانية، مصنعا للشباب المستعد لمواجهة العالم، بأسلحة العلم والثقافة، وهذا يوم خاص من مصنع محمد فريد خميس، تتجلى فيه كل صور المحبة للوطن، وإنني أتوجه بالتحية، للعالم الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، الذي أعاده حبه لوطنه إلى أرض مصر، ليقود المسيرة بالجامعة بنجاح، تماما كما حقق نجاحات خارجها، وأُحيي الأسر المصرية، التي ربت وكبرت وضحت حتي كان النجاح، وكذلك تحية للأساتذة والعمداء، وجميع إدارة الجامعة، الذين بذلوا الجهد، وأعلم تماماً أن الأبناء الخريجين لن ينسوا الجامعة، ولن ينسوا فضلها، وسيعودون إليها».

وقالت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، إن الجامعة تدعم جميع المبادرات الوطنية مع مؤسسات الدولة، إيمانا بالمسئولية المجتمعية للجامعة، والمشاركة في صناعة التنمية والرخاء، بالعلم والمعرفة، والبحث العلمي المتميز، مؤكدةً حرص المؤسس الراحل محمد فريد خميس، علي التطوير والتحديث المستمر للجامعة، وبناء الشخصية المُحبة للوطن، والقادرة علي العطاء.

محمد لطفي: العلم والبحث العلمي وأساس تقدم الأمم ونهضة المجتمعات

وأعرب الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، عن امتنانه لمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في حفل تخرج طلاب الجامعة، مشيدا بنجاح الطلاب وتفوقهم، مؤكداً أنهم الواجهة المشرفة للجامعة، وهم خبراء وعلماء المستقبل، الذين سيفيدون وطنهم بخبراتهم في المشروعات، التي تقوم عليها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، مؤكدا حرص الجامعة البريطانية علي إحداث التعاون المثمر في عدد من الملفات المهمة، مع جميع المؤسسات الوطنية، مؤكدا كذلك أن الجامعة في خدمة المجتمع، وأنها تتقدم يوما بعد يوم، وتلتزم بالتعليم المتميز والبحث العلمي المتقدم.

نائب وزير التعليم العالي: الوزارة حريصة على الارتقاء بالجامعات

وأعرب الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، عن حرص الوزارة على الارتقاء بالجامعات، لإعداد خريج متميز، قادر على المنافسة، كما تقدم عاشور بالتهنئة، لإدارة الجامعة علي هذا الحفل الرائع والمتميز، موجها التحية لإدارة الجامعة، والخريجين وأولياء أمورهم.

شهد الاحتفال تخريجَ أوائل الخريجين للكليات، والحاصلين علي الماچستير، وتكريم بطلة طوكيو، صاحبة الذهبية، إبنةالجامعة البريطانية، فريال أشرف، والتي أُطلِقَ اسمُها علي دفعة هذا العام، بكلية الصيدلة، كما شهد فعاليات الاحتفال، الدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، عضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، عضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور يحيى بهى الدين، نائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا والدكتور ليزلي كوركسفورد، نائب الرئيس الأول للجامعة للتعليم والتعلم.