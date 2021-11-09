«صحة النواب» تحسم مشروع قانون الجوائح الصحية.. اليوم

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا مهما لمناقشة مشروع قانون بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك في ضوء الصياغة التي انتهت إليها اللجنة في اجتماعاتها السابقة.

انتشار الجوائح الصحية

تأتي فلسفة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في إطار التحور الذي تشهده الفيروسات في الآونة الأخيرة، ما جعل العالم في تحدٍ كبير لمواجهة هذه الجوائح.

وعقدت لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعين الأسبوع الماضي، أحدهما تم تخصيصه للموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والآخر لصياغة مواد مشروع القانون بشكل يتوافق مع الدستور.

وقال الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»: هذا المشروع سنعمل على مناقشته وإصداره لأهميته البالغة في المرحلة الراهنة.

إعلان حالة الوباء

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه يخول للسلطة المختصة الجواز بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها، حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

لجنة عليا لمواجهة الوباء

ويعمل مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية على إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

إجراءات مواجهة الوباء

وأعطى مشروع القانون الجديد الحق للجنة العليا لإدارة الأزمة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال.

وتضمن مشروع القانون عددا من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل منع انتشار الأوبئة والأمراض المعدبة ويصدر بها قرار من رئيسها.

عقوبات نشر أخبار كاذبة

وتفرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون، وكذلك فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة.

وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روَّج عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.