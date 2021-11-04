نائبة: مادة للأوبئة المشتركة بين الطيور والإنسان بقانون الجوائح الصحية

فجرت الدكتوة هناء سرور، عضو لجنة الشؤون الطبية بمجلس النواب، مفاجأة بخصوص قانون الأوبئة والجوائح الطبية الجديد المقدم من الحكومة، والذي يتم مناقشته في اللجنة الآن، ويتضمن مشروع القانون بعض الآليات والمواد التي تساعد في مواجهة خطر انتشار الجوائح والأوبئة.

وقالت «سرور» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن اللجنة أوصت بسن مادة بالقانون تشمل الأوبئة والجوائح المشتركة بين الإنسان والحيوان كإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير والتي أصابت الطيور والحيوانات أولا ثم انتقلت إلى الإنسان.

وتابعت عضو لجنة الشئون الصحية، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة الطب البطري والجهات المختصة بهذا الشأن لإتمام القانون.

مشروع قانون الأوبئة والجوائح أمام لجنة الصحة

وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الطبية، والذي يتضمن عشرة مواد بخلاف مادة النشر، وتنص على الآتي:

- جواز إعلان تفشي الأوبئة والجوائح في البلاد أو منطقة بعينها، بقرار من رئاسة الوزراء، وذلك للحد من انتشار الوباء وحفاظا على سلامة المواطنين.

- استحداث لجنة عليا لمواجهة الأزمة، ويتم تشكيلها بالاشتراك بين مجلس الوزراء والوزارات المختلفة.

- يجوز للجنة أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار الأوبئة والحد من أضرارها.

- يجوز للجنة بعد موافقة مجلس الوزراء، اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية والمالية لمواجهة خطر الأوبئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي.

عقوبات لمخالفي القانون

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبات في حالة المخالفات للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الأوبئة، والتي تشمل ما يلي:

- يعاقب كل من خالف أو حرض أو ساعد في مخالفة الإجراءات الاحترازية التي تعلنها الدولة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة.

- يعاقب كل من أذاع أو روج شائعات حول الأوبئة أو نشر أخبارا مكذوبة حول ذات الموضوع من شأنها ترويع المواطنين وزعزعة السلم العام والأمن العام للدولة.