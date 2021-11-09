محافظ أسيوط يوافق على تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسي 2021- 2022 بمراكز صدفا والفتح والبداري، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن درجات الحد الأدنى لقبول الطلاب بمدارس التعليم الفني (صناعي، تجاري) وبناء على عدد الطلاب والكثافة بتلك المدارس واستجابة لرغبات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ولتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بهدف إتاحة المزيد من الفرص للطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

محافظ أسيوط: النزول بالحد الأدنى لدرجات القبول ببعض المدارس للمرة الثانية

وأشار محافظ أسيوط الى أنه تقرر النزول بالحد الأدنى لدرجات القبول ببعض المدارس للمرة الثانية، حيث تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدرسة صدفا الثانوية التجارية المشتركة ليتم قبول 50 طالبة و100 طالب كحد أقصى وذلك من الأعلى مجموع والأقل سن فوق الكثافة الحالية.

وبالنسبة لمدرسة أولاد إلياس الثانوية التجارية المشتركة يتم قبول 25 طالبة و50 طالبا كحد أقصى، وذلك من الأعلى مجموع والأقل سن فوق الكثافة الحالية، وبالنسبة لمدرسة بدر الثانوية الصناعية بنين بالفتح فيتم قبول 100 طالب وذلك من الأعلى مجموع والأقل سن فوق الكثافة الحالية وبالنسبة لمدرسة البدارى الثانوية الصناعية فيتم قبول 100 طالب وذلك من الأعلى مجموع والأقل سن فوق الكثافة الحالية.