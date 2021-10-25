محافظ أسيوط يوافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2021/ 2022؛ بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن درجات الحد الأدنى لقبول الطلاب بمدارس التعليم الفني (صناعي، تجاري)، وعلى عدد الطلاب والكثافة بتلك المدارس، واستجابة لرغبات أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ولتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بهدف إتاحة المزيد من الفرص للطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تقرر النزول بالحد الأدنى لدرجات القبول بمدرسة التجارة الثانوية بنات بأسيوط، فيتم قبول عدد 800 طالبة كحد أقصى من الدور الأول والثانى، وذلك من الأعلى مجموعا والأقل سناً والنزول بدرجات القبول بفصول صنبو الثانوية التجارية بنات من 175 إلى 140 درجة، والقوصية الثانوية التجارية بنات من 160 إلى 150 درجة، ومدرسة أحمد شوقى الثانوية التجارية بفزارة ودير القصير الثانوية التجارية، من 200 درجة إلى 190 درجة للبنين، ومن 160 إلى 150 درجة للبنات، وبالنسبة لمدرسة منفلوط الثانوية التجارية بنات من 160 إلى 150 درجة، وبنى عدى الثانوية التجارية بنات وفصول العزية الثانوية التجارية بنات والحواتكة الثانوية التجارية، من 160 إلى 140 درجة.

بالنسبة لمدرسة أبنوب الثانوية التجارية بنات، نزول الدرجات من 165 درجة إلى 160 درجة، وبالنسبة لمدرسة البدارى الثانوية الصناعية من 235 إلى 220 درجة، للبنين والبنات، وبالنسبة لمدرسة الغنايم الثانوية الصناعية من 180 إلى 175 للبنين، ومن 160 إلى 155 للبنات.

وأضاف المحافظ أنه فى حالة زيادة الكثافة الطلابية بالمدرسة عن القوة الاستيعابية لها بعد النزول بالمجموع، يتم عمل تنسيق الطلاب وفق المجموع الأعلى والأصغر سنا، مع تحمل إدارة كل مدرسة المسئولية كاملة تجاه التنسيق الداخلى، بما لايؤثر على الصالح العام والعملية التعليمية.