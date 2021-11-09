وجوه فنية لا تنسى لـ أحمد خليل.. فتوة وأمير والشيخ أصعبهم بالنسبة له

مسيرة الفنان الراحل أحمد خليل، مليئة بالأدوار والأعمال الهامة المختلفة والمتنوعة، إلا أن من بين تلك الشخصيات التي أداها في السينما والدراما وجوه لا يمكن للجمهور نسيانها، وارتبطت بهم وبذكرياتهم، ويتابعونها حتى الآن بنفس الشغف والحب.

شخصية «عطا المراكيبي»

تعد شخصية «عطا المراكيبي» هي الأشهر في تاريخ أحمد خليل، الفني والذي قدمها في مسلسل «حديث الصباح والمساء»، وصورت قصة الحب بين الرجل الفقير صانع الأحذية، وبين «هدى هانم» سليلة العائلات الراقية والباشوات الأغنياء، ولعبت دورها «ليلى علوي»، إذ تنشأ بينهما قصة حب في أحداث المسلسل، وتصر الهانم على الزواج منه على الرغم من معارضة عائلتها، لتلقى شخصية «عطا المراكيبي» نجاحًا كبيرًا وارتباطًا بالجمهور.

صابر أبو شديد فتوة الجمالية

وفي مسلسل «الفتوة» بالموسم الرمضاني عام 2020، قدم أحمد خليل شخصية «المعلم صابر أبو شديد» فتوة الجمالية، والذي كانت تربطه صداقة قديمة بالفتوة «أحمد الجبالي»، وتولى الفتونة من بعده، إلا أن نجله حسن الجبالي، والذي يلعب دوره ياسر جلال، يسعى لاستعادة الفتونة باعتباره الأحق بها.

ولاقت شخصية المعلم «صابر أبو شديد» نجاحًا وإعجابًا كبيرًا من قبل الجمهور، خاصة في مشهد مقتله ضمن أحداث المسلسل، خاصة وأنه يعتبر المسلسل المصري الوحيد الذي تحدث عن عصر الفتوة بعد سنوات طويلة من الأعمال الفنية القديمة.

أصعب شخصية جسدها أحمد خليل

وكانت الشخصية الأصعب التي جسدها أحمد خليل، دور «الشيخ القويسني» في مسلسل الأبطال عام 1996، حسبما ذكر خلال لقاء قديم ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة قناة المحور، إذ كان يخشى تقديم تلك الشخصية خاصة وأنها حقيقية واعتذر للمخرج، إلا أنه أصر عليه في ذلك الدور، إذ أرخ المسلسل إلى فترة الحملة الفرنسية على مصر ودور المقاومة وقتها.

الأمير والباشا

دور «الأمير إسماعيل» في مسلسل «رد قلبي» عام 1998، عن رواية الأديب يوسف السباعي، كان من نصيب الفنان الراحل أحمد خليل، بعد اعتذار حسين فهمي عن تقديمه، وترشيح عزت العلايلي بعدها، والذي اعتذر هو الآخر، ليذهب بعد ذلك إلى «خليل»، والذي أجاد تقديمه لينضم إلى قائمة أعماله المميزة، وكذلك دور «محمود باشا الشاذلي» كبير العائلة في المسلسل الشهير «هوانم جاردن سيتي».

دور تحول إلى كوميك

وشارك أحمد خليل، في بطولة مسلسل «جاءنا البيان التالي» مع محمد هنيدي، وحنان ترك ولطفي لبيب، وقدم أحد الأدوار المميزة له في السينما بشخصية «رياض غانم» رجل الأعمال الفاسد، والذي يدير مصنعًا للألبان غير الصحية، ويسعى صحفيان كشف فساده، إذ تحول ذلك الدور إلى كوميك على مواقع التواصل الاجتماعي بالجملة الشهيرة التي رددها خليل: «الكلام ده معناه إن الواد ده كشفني شخصيا».

وتوفي أحمد خليل، صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 عامًا، إثر مضاعفات إصابته بعدوى فيروس كورونا منذ أيام، خلال تصوير مشاهده في مسلسل «إلا أنا».