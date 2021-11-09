شائعات وفاة أحمد خليل طاردته طيلة حياته: الله يسامح اللي طلعها

طاردت شائعات الوفاة الفنان الراحل أحمد خليل، طيلة حياته قبل أن يفارق عالمنا اليوم الثلاثاء إثر بفيروس كورونا، وعبر خليل عن غضبه على مروجي هذه الشائعات، خلال تصريحاته السابقة الخاصة بـ«الوطن»، قائلاً: «الله يسامح اللي طلعها إشاعة بايخة»، لأن ذلك النوع من الشائعات يزعج الأهل والأقارب.

وتابع الفنان الراحل أحمد خليل، في حديثه عن شائعات الوفاة التي انتشرت حوله، قائلاً: «أنا ضد الشائعات في العموم، وأى خبر أستمع إليه لا بد من التأكد من صحته أولاً، وعندما علمت بشائعة وفاتي أول ما فعلته هو الاتصال بابنتي في ألمانيا حتى لا تنزعج، ورغم ذلك فإنني لست متابعاً لـ السوشيال ميديا، ولا مهتماً بها».

انتشار شائعة وفاة أحمد خليل في عام 2019

انتشرت شائعة وفاة الفنان الراحل أحمد خليل، في عام 2019، والتي تداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشكل واسع، مما دفع النجم الراحل بالرد على هذه الشائعات بنفسه.

فقام الفنان الراحل أحمد خليل، بالرد على شائعة وفاته، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المُذاع على شاشة «الحدث اليوم»، قائلاً: «أنا أتمتع بصحة جيدة»، كما أبدى انزعاجه لما يتم ترويجه من أخبار عن حالته الصحية، التي أثارت العديد من القلق في أسرته، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم انتشار خبر عن وفاته.

أحمد خليل يرد على شائعة وفاته في عام 2017

ففي أغسطس عام 2017، انتشر خبر وفاة الفنان الراحل أحمد خليل، مرة أخرى، وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما أغضب النجم الراحل وجعله يرد بنفسه على هذه الشائعة، قائلاً: «أنا أتمتع بصحة جيدة، وأقوم بقضاء إجازتي مع عائلتي، ولا يوجد هناك صحة لما تم ترويجه من شائعات».

وصرح الفنان الراحل أحمد خليل، في لقائه السابق مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، إن شائعات وفاته تسبب له الضيق، مطالباً جمهوره بالتأني وعدم الاستعجال قبل نشر أي أخبار.

وتوفي الفنان أحمد خليل، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا، إذ رحل عن عمر ناهز 80 عامًا، داخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.