الطبيب مايكل فهمي.. من هتك عرض القاصرات إلى السجن المؤبد

أوهم 6 فتيات قاصرات بوجود طريقة حديثة للعلاج النفسي تساهم في القضاء على معاناة المرضى من الاكتئاب، وتتمثل في العلاج بـ«الأحضان والحقن الشرجية»، واستخدم شقته في النزهة لاستقبال ضحاياه من الفتيات القاصرات، ونجح في الاعتداء عليهن جنسيًا عن طريق تحسس مواضع عفتهن وملامسة مناطقة حساسة من أجسادهن؛ إنه الطبيب مايكل فهمي.

وقدمت الفتيات بلاغًا ضد الطبيب، واتهمن إياه بالتحرش بهن بمعاونة زوجته التي تسهل له إتمام جرائمه، وتم تداول القضة أمام محكمة الجنايات حتى فصلت في الواقعة بمعاقبة الطبيب مايكل فهمي بالسجن المؤبد وبراءة زوجته.

الطبيب مايكل فهمي متهم بهتك عرض 6 فتيات قاصرات

«هتك عرض الفتيات بالقوة»، كانت هذه هي التهمة التي عاقبت بها المحكمة الطبيب مايكل فهمي بالسجن المؤبد بعد إثبات تحقيقات النيابة، صحة رواية أقوال الفتيات القاصرات بتعرضهن للتحرش وهتك العرض بالقوة على يد الطبيب، كما ثبت من سماع شهادات 12 شخصًا وما أقر به المتهم بأنه كان يعالج الفتيات، وبالتالي فأنه اعترف بالواقعة وأنه يعرفهن والتقى بهن مرات متكررة في عيادته، وثبت للنيابة العامة من خلال معاينة منزل الطبيب مايكل فهمي، مطابقة أوصافه مع ما أدلت به الفتيات القاصرات المجني عليهن، كما عثرت النيابة العامة على سيديهات محمل عليها مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها الطبيب مايكل فهمي داخل منزله في النزهة.

فحص اللاب توب الخاص بالطبيب مايكل فهمي

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأنه من خلال فحص جهاز اللاب توب الخاص بالطبيب مايكل فهمي وهاتفه، تبين وجود محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور للفتيات القاصرات، كما اتضح أنه ادعى بخلاف الحقيقة تأليف كتب توضح طرق العلاج بـ«الأحضان والحقن الشرجية»، وبمراجعة دار الكتب والوثائق القومية تبين كذب رواية الطبيب وأنه لم يألف أي كتب تتضمن تلك الادعاءات، وأيضًا إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر بعدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو وجود منشأة طبية خاصة به، وأنه كان يمارس نشاطه الآثم داخل منزله في النزهة بعد خداع ضحاياه عن طريق منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.