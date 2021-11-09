مشروعات جديدة فى «المناطق الحرة» قيمتها 320 مليون دولار

أطلع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على وجود توسعات فى الشركات القائمة وضخ استثمارات جديدة فى الفترة الراهنة فى المناطق الحرة بما يوازى 320 مليون دولار.

وقال «عبدالوهاب»، خلال استقبال رئيس الوزراء له، أمس: «تمت الموافقة المبدئية على 10 مشروعات جديدة وتوسعات للشركات القائمة بالمناطق الحرة خلال نفس الشهرين، برؤوس أموال بلغت قيمتها 50 مليون دولار، وبتكاليف استثمارية بلغت 148 مليون دولار، توفر 467 فرصة عمل، بجانب 5 مشروعات أخرى قامت بالتوسع فى رؤوس أموالها بقيمة 10.6 مليون دولار، إضافة إلى 12 مشروعاً شهدت توسعات فى التكاليف الاستثمارية بـ111.4 مليون دولار».

وناقش رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذى لـ«هيئة الاستثمار» فى موقف عدد من المشروعات الصناعية الخاصة الجاهزة للافتتاح، سواء فى المناطق الاستثمارية أو الحرة، ليشير «عبدالوهاب» لوجود عروض مقدمة من بعض المستثمرين لبدء عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مصنع لتصنيع قطرات العيون.

وخلال اللقاء، تطرق الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أنه فيما يتعلق بالطرح الأول للتجمعات التنموية، الذى تم الإعلان عنه خلال أكتوبر الماضى، بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، تلقت الهيئة 2821 طلباً لحجز هذه التجمعات.

واستعرض «عبدالوهاب» مشروعات المناطق الاستثمارية الجديدة خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مشيراً إلى أن عدد هذه المشروعات بلغ 10 مشروعات برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 75 مليون جنيه، توفر 2950 فرصة عمل.