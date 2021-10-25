شيرين عبدالوهاب تدعم محمد صلاح بعد الـ هاتريك: فخر ليا يا ابن بلدي

دعمت المطربة شيرين عبدالوهاب، محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوز فريقه على منافسه مانشستر يونايتد، بخماسية نظيفه في المباراة التي جمعتهما أمس ببطولة الدوري الإنجليزي، وأحز فيها الفرعون المصري «هاتريك».

وكتبت شيرين خلال تدوينة عبر موقع التدوينات القصيره تويتر قائلة: «فخر بلدي، وفخر ليا يا ابن بلدي، أنت كبير بتعبك، بمجهودك، وبأخلاقك، أنت قدوة لأجيال ودي مسئولية كبيرة أنت أكيد قدها».

محمد صلاح يفوز على مانشستر يونايتد

وحقق اللاعب محمد صلاح رقما قياسيا جديدا، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب «أولد ترافورد» في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل خلالها الفرعون المصري 3 أهداف «هاتريك» وصنع هدفا آخر.

شيرين عبدالوهاب تحتفي بذكرى 30 يونيو

وأحتفلت المطربة شيرين مؤخرا ذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات الشهير «تويتر».

ونشرت فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» وهي تغني النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وعلقت عليه قائلة: «‏ستظل ثورة يونيو ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب بكل طوائفه على قوى الشر، وأعاد هيبة الدولة بقيادة القائد المخلص عبدالفتاح السيسي، الذي غير شكل مصر وحقق أحلام المواطن وحافظ على هوية مصر.. كل سنة والمصريين بخير وتقدم

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب اعتزلت منذ فتره السوشيال ميديا، لكنها عادت للتواصل بشكل قليل، بناء على طلب جمهورها، حيث تكتفي بالإعلان عن أعمالها الفنية ونشر التهاني والمجاملات فقط.