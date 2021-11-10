تطبيق جديد لهواتف أيفون يمكنك من قراءة نصوص الرسائل قبل إرسالها إليك

قال موقع the sun البريطاني إنه يمكن تنفيذ حيلة باستخدام تطبيق Notes الخاص بـ iPhone والتي تمكن المستخدمين من قراءة الرسائل قبل إرسالها إليهم، وذلك من خلال تطبيق Notes وهو تطبيق بسيط يتم تحميله على جميع أجهزة iOS ويتيح للمستخدمين إنشاء قوائم وتدوين الأفكار وتسجيل أي شيء يمكن أن يأتي في أفكارهم بدلا من الأوراق.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن أيضًا استخدام التطبيق كتطبيق مراسلة، لإرسال رسالة نصية باستخدام أداة البرنامج، من خلال فتح تطبيق Notes والنقر على أيقونة المربع في أسفل يمين الشاشة لبدء ملاحظة جديدة، ثم الضغط على النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح إعدادات الملاحظة ، ثم انقر على «مشاركة الملاحظة».

يمكنك مشاركة ملاحظة مع العديد من الأصدقاء، ما يسمح لهم بإضافة نص وتحريره من أجهزة iPhone الخاصة بهم، وبعد ذلك، ارجع إلى إعدادات الملاحظات وانقر على «إدارة الملاحظة المشتركة»، واضغط على تشغيل «تمييز التغييرات» و«إخفاء التنبيهات».

سيضمن ذلك تمييز أي نص أضافه كل مشارك بلون مختلف حتى تتمكن من معرفة من يكتب وماذا، وعند توصيل رسالة بالملاحظة، تظهر كتابتك الآن للمشاركين في الوقت الفعلي.

يمكنك رؤية ما يكتبه زملاؤك وهم ينقرون بعيدا عن شاشتهم

يمكنك أيضًا رؤية ما يكتبه زملاؤك وهم ينقرون بعيدًا على شاشتهم، وهو ما يقوم به «الاختراق» حيث يوفر طريقة ممتعة لمشاركة الأشياء مع زملائك خارج تطبيقات المراسلة المفضلة لديك.

ويحتوي التطبيق أيضا على أداة مدمجة تتيح لك مسح أي مستند ورقي في ثوانٍ، وذلك من خلال بدأ ملاحظة جديدة، ثم اضغط على أيقونة الكاميرا في الأسفل، واختر خيار Scan Document، الذي سيطلق عدسة الكاميرا، ثم ضع المستند مباشرة أمام الكاميرا، ويجب أن يبدأ المسح تلقائيًا، وستقوم تلقائيًا بقص الصورة وتدويرها وتحسينها لك.