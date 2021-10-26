تطبيقات الكهرباء لدفع الفواتير وشحن كارت العداد الذكي

تقدم الشركة القابضة لكهرباء مصر، عددًا من الخدمات الإلكترونية أتاحتها للمستخدمين مثل تطبيقات الكهرباء لدفع الفواتير، وتطبيقات قراءة العداد ومنظومة الشكاوى الإلكترونية وغيرها العديد من الخدمات التي تهدف إلى التيسير والتسهيل على العملاء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تطبيقات الكهرباء لدفع الفواتير وفقًا للشركة القابضة لكهرباء مصر على النحو التالي:

تطبيقات الكهرباء لدفع الفواتير

وتنوعت تطبيقات الكهرباء لدفع الفواتير على النحو التالي:

أولًا: تطبيق سهل

مميزات التطبيق:

- شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

- عرض تفاصيل الشحن والاستهلاك للشهور السابقة للعداد مسبق الدفع.

- خدمة الشحن على مدار الـ24 ساعة.

- دفع فاتورة عداد الكهرباء.

خطوات استخدام التطبيق:

1. تحميل التطبيق لمستخدمي الأندرويد من هنــــــا، ولمستخدمي الـIOS من هنــــــا، (يجب توافر خاصية NFC في الجهاز لتتمكن من تحميل التطبيق).

2. املأ بياناتك لفتح حساب.

3. احصل على كارت NFC، ويمكنك طلب إرسال الكارت إلى منزل.

4. اشحن كارتك واستعرض تفاصيل الاستهلاك.

ويمكنك الاطلاع على مواقع مراكز شحن شركات الكهرباء من هنــــــــا.

ثانيًا: تطبيق خالص

مميزات التطبيق:

- دفع فواتير العدادات مؤجلة الدفع.

- شحن كروت العدادات الذكية مسبقة الدفع عن طريق تكنولوجيا الـNFC.

- التطبيق يقبل جميع البطاقات البنكية (فيزا - ماستر كارد - ميزة).

طريقة استخدام التطبيق:

- قم بتحميل التطبيق لمستخدمي الأندوريد من هنــــــــا.

- قم بتسجيل الدخول إذا كنت مسجل من قبل.

- إن لم تكن مسجلًا من قبل، قم بإدخال بريدك الإلكتروني ورقم التليفون وتعيين كلمة سر.

- ستظهر لك رسائل تفيد بإتمام عملية التسجيل.

- قم بالاختيار من بين خدمات التطبيق سواء دفع فواتير الكهرباء أو شحن كروت الكهرباء.

- قم باختيار اسم الشركة المصنعة للعداد من القائمة ثم اضغط متابعة.

- تأكد من أنّ الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية الـNFC، ثم قم بشحن محفظة البرنامج بالرصيد من خلال بطاقتك البنكية الإلكترونية.

- الصق كارت العداد في ظهر الهاتف الخاص بك لنقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.

ثالثًا: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

ويمكن للعميل الدخول إلى المنصة من هنـــــــــــا.

ويمكنك من خلال هذه الخدمة الاستعلام ودفع الفواتير الخاصه بك، علمًا بأنّ الخدمة مُفعّلة في شركتي شمال القاهرة والقناة فقط.

- يتم الضغط على طلب جديد، وقم باختيار سداد عداد من عداداتك، أو إضافة كود سداد إلكتروني، ثم الضغط على إرسال الطلب.