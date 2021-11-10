بدء حصر منطقة عرب الحصن 2 للقضاء على العشوائيات

بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع حي المطرية، إجراء أعمال حصر للعقارات السكنية ومقرات الأنشطة المختلفة من محال وورش ومصانع ومخازن بمنطقة عرب الحصن 2 بنطاق الحي تمهيدا لإزالتها ونقل السكان وتسليمهم وحدات بديلة وتعويض أصحاب المحال أو منحهم أماكن بديلة وهي تعد آخر بقعة غير آمنة يتم إزالتها، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، خاصة الخطرة منها، ومن المقرر الانتهاء من المناطق غير الآمنة قبل نهاية العام الجاري.

الانتهاء من إزالة ابو قرن فى نوفمبر

وقال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، أن أجهزة المحافظة تعمل حاليا على إزالة منطقة ابو قرن بمصر القديمة ونقل سكانها إلى وحدات مجهزة بمشروع معا وعددهم يتجاوز 4700وحدة سكنية وسيتم الانتهاء من الإزالة ونقل السكان خلال الأيام المقبلة،مضيفا ل" الوطن" أن لم يتبقى من العشوائيات الخطرة بالقاهرة سوى عرب الحصن2 بالمطرية وجار الحصر للأسر المقيمة والأنشطة المختلفة تمهيدا لتسليم كل المستحقين وحدات بديلة مجهزة وتوفير تعويض أو بدائل للمحلات والأنشطة المتنوعة حسب رغبة المواطنين .

القضاء على العشوائيات

وأوضح أن محافظة القاهرة تشهد طفرة غير مسبوقة على مدار ال6اعوام الماضية حيث أوشكت على الانتهاء من كل العشوائيات الخطرة ونقل عشرات المناطق غير الآمنة وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل من خلال مشروعات الإسكان التى تستوعب سكان العشوائيات ومنها الاسمرات والمحروسة ومعا واهالينا وروضة السيدة وغيرهم.

مشروعات جديدة

وأشار إلى أن وزارة الإسكان مع الهيئة الهندسية تنفذ حاليا عدد من المشروعات لاستيعاب سكان العشوائيات وسيتم بدء تسكينها مع نهاية العام ومطلع العام المقبل، ومنها مشروع ارض الخيالة ويضم 2500وحدة سكنية ومشروع ارض الانتاج الحربى بمدينة السلام 4800وحدة سكنية ومشروع مثلث ماسبيرو ويضم أكثر من 900وحدة سكنية مخصصة للاسكان البديل لنقل السكان وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل وتشمل تلك المشروعات توفير كل الخدمات والمرافق بالإضافة إلى تسليم الوحدة مجهزة بالأثاث من غرفة نوم وانتريه ومطبخ وأجهزة كهربائية وحجرة اطفال.