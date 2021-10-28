يعد مشروع الإسكان البديل، داخل منطقة مثلث ماسبيرو، من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة، لإعادة رونقها الحضاري، ما يغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية كبرى لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، نظرا لموقعها المتميز، حيث تقع في نطاق حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، وفقا لما صدر عن وزراة الإسكان والمرافق، ومسئولي مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.

تطورات مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو

تتميز منطقة مثلث ماسبيرو، بوجود العديد من المباني ذات الاستعمال المميز، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقا من توجه الدولة يجرى تطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطنها.

يبلغ مسطح منطقة مثلث ماسبيرو التقريبي نحو 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.

مكونات مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

يتكون مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، من أبراج تشمل دور بدروم «جراج سفلي» بمسطح 19220 متر مربع، سعة 353 سيارة، وطابق أرضي «تجاري» بمسطح 16970 متر مربع، وطابق أول «جراج علوي» بمسطح 15800 مترمربع، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها.

ويتكون كل برج من 18 طابقا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 متر مربع.

وتبلغ المساحة المخصصة لمشروع الأبراج 6.2 فدان، بالإضافة إلى توفير عدد من الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية، بما يصنع المفارقة الرائعة، مع المعمار التاريخي في منطقة وسط المدينة.