وزير البترول: نخطط لتغطية 1436 قرية بخدمات الغاز الطبيعي

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدوري لاستعراض أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بمختلف محافظات مصر إلى 12.6 مليون وحدة سكنية جديدة، منها 50% جرى توصيل الغاز إليها خلال السنوات السبع الماضية، في ظل ارتفاع معدلات التوصيل السنوية التي تصل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية، وما توافر من زخم ودعم رئاسي وحكومي للمشروع.

طفرة قريبة في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن «حياة كريمة»

وأشار الملا بحسب بيان عنه، إلى أنّ العام المالي الحالي والسنوات المقبلة، ستشهد طفرة نوعية في النشاط من خلال المعدلات المخططة للمشروع القومي للغاز الطبيعي للمنازل والمعدلات المضافة من خلال المبادرة الرئاسية المتميزة حياة كريمة، كما أكد التنسيق الكامل بين جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي يتوافر لها المرونة والتمويل اللازم لتحقيق أهدافها، حيث تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس والحكومة.

ولفت وزير البترول، إلى أهمية الإسراع بتنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي ضمن المبادرة الفريدة من نوعها، والتي أصبحت مبادرة عالمية وجاءت بمثابة ترجمة فعلية لخطط الدولة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين الذين يشعرون بمردودها ونتائجها فعليا.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الموقف الحالي لتوصيل قرى المبادرة البالغ عددها 1436 قرية التي يتم تطويرها حاليا، حيث جرى بالفعل الانتهاء من توصيل الغاز إلى 85 قرية وجارٍ توصيل الغاز إلى 241 قرية جديدة، ومن المخطط التوصيل لباقي القرى عقب الانتهاء من خطة الصرف الحكومي بها.

كما استعرض الاجتماع موقف 14 قرية جرى اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وصلت معدلات التنفيذ بها لنحو 100%، منها 6 قرى تابعة لإشراف جهاز التعمير بوزارة الإسكان وتضم «تفهنا العزب ونهطاي» بمحافظة الغربية، و«الشوبك وكفر شبين» بالقليوبية، و«المعصرة» بالمنيا، و«الزرابي بأسيوط»، و8 قرى تابعة لإشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتضم قرى الشوبك الشرقي بالجيزة، وشما بالمنوفية، والحصص بالدقهلية، وجزيرة سعودي بالشرقية، وأم دومة بسوهاج، والمراشدة بقنا، والأبعادية الجديدة، وزاوية صقر بالبحيرة.

استمرار مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للعملاء

وأكد الملا أنّ استمرار تطبيق مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء بداية من العام المالي 2018/2019، أحد أهم عوامل نجاح تحقيق خطط توصيل الغاز للمنازل والتي تحقق معدلات توصيل مليونية غير مسبوقة، حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات دون مقدم ودون فوائد بواقع 30 جنيها شهريا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وأضاف أنّ الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز للمنازل تكثّف جهودها لتنفيذ خطط التوصيل بأسرع وقت ممكن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير خدمات حضارية لهم، موضحا أنّه جار التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بمرافق الدولة كافة، لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، وتركيب نحو 637 ألف عداد مسبق الدفع للمستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي، من خلال أعمال المشروع القومي ومبادرة حياة كريمة.

ضمّ الاجتماع، الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس أحمد محمود، نائبه للتخطيط، والمهندس محمد خضير، مساعد النائب لأعمال توصيل الغاز للمنازل، ورؤساء الشركات العاملة في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.