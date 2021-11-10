الحبس سنة لوالدة وخال «طفل الشيشة» بتهمة الإهمال في قنا

قضت محكمة جنح نقادة، غرب محافظة قنا، بالحبس سنة لوالدة وخال الطفل «أدهم م.»، بعد تداول صوره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعُرف بعدها باسم «طفل الشيشة»، حيث ظهر في الصور ممسكاً بشيشة في يده، وبجواره أداة حادة.

بداية قصة «طفل الشيشة»

وتم تداول صورة لطفل، يبلغ عمره 4 سنوات، يقوم بتدخين الشيشة وبجواره آداة حادة، على موقع «فيسبوك»، أثارت ردود فعل غاضبة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمعاقبة الأبوين اللذين سمحا لابنهما الوصول إلى هذا الموقف، وهو في هذه السن المبكرة من عمره.

وبعدما تبين أن الطفل من محافظة قنا، دفعت مديرية التضامن بفريق التدخل السريع، وتبين أن «طفل الشيشة» يُدعى «أدهم م.»، 4 سنوات، من نقادة، يعيش مع والدته «نهى م. ق.»، مطلقة، ولديها طفلة أخرى تدعى «حواء»، وتم تحرير محضر بذلك وتقديمه للنيابة العامة.

واستدعت النيابة العامة والدة الطفل وخاله، بعد تداول صوره على صفحات السوشيال ميديا وهو يدخن الشيشة، وبجواره آلة حادة، للتحقيق معهما، قبل إحالتهما إلى محكمة جنح نقادة، التي قضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة لكل منهما.

تحقيقات النيابة العامة

وقالت والدة الطفل، في التحقيقات، إن الصورة المنشورة على «فيسبوك» لطفلها، ووصفتها بأنها «مفبركة»، من قبل طليقها، والد الطفل، وكشفت عن وجود خلافات بينهما، وأنه يريد أن يأخذ الطفل منها، و قام باستئجار بعض الأشخاص لخطف الطفل، مقابل مبلغ مادي، لكنهم أبلغوها بالأمر، فقامت بعمل محضر ضده في النيابة، في وقت سابق، تتهم فيه طليقها بمحاولة خطف الطفل.

وتبين من التحريات عدم صحة أقوال الأم، وأن الطفل كان مع خاله الذي يعمل في قهوة بلدي، وأمسكه بخرطوم الشيشة، وجرى القبض عليه وتم حبسه على ذمة القضية، التي تم إحالتها إلى محكمة نقادة، التي أسدلت الستار على الواقعة، بحبس خال الطفل «أدهم» ووالدته، بتهمة تعريض الطفل للخطر.