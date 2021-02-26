التضامن تتوصل لـ«طفل الشيشة والساطور»: من قنا ووالداه منفصلان

قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن بمحافظة قنا، إن فريق التدخل السريع بالوزارة، رصد صورة طفل يشرب شيشة، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد التحريات، تم التوصل إلى أسرته، حيث يعيش الطفل في مدينة نقادة بقنا، بعد انفصال الزوجة عن الزوج المقيم في أسوان، موضحا أن هناك مشاكل بين الزوجة والزوج الذي حاول خطف الأطفال منها.

وأضافت «الباز»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، اليوم الخميس، أن شقيق الزوجة الذي يعمل سائقا، صور ابنه شقيقته، وهو يضع الشيشة في فمه، وبجانبه ساطور، وعندما شاهد الوالد محمد صابر هذه الصورة على «فيسبوك» استغاث واشتكى بوزارة التضامن.

وأوضح وكيل وزارة التضامن بمحافظة قنا، أن الطلاق السريع يؤذي أي أسرة خاصة أن هذه الأسرة يوجد بها طفلة رضيعة أصغر من الطفل الذي يضع في فمه الشيشة، مؤكدا أن والدة الطفل تكافح من أجل الإنفاق على أولادها وهي لم تعلم بالواقعة، حيث تعمل في مجال الخياطة، من أجل توفير طعام لأولادها، لذا عملت الوزارة على عدم تحريك البلاغ إلى النيابة حرصا على الأطفال.

وأشار إلى أنه تم التوجيه لصرف إعانة عاجلة للأم في ظل نزاع بني الزوج والزوجة وعدم إنفاق الأول، كما تم تكليف إحدى الإخصائيات بإعطاء الأم 10 جلسات للتعريف عن تربية الأطفال خاصة في السن المبكرة.

وتابع بأن الأسرة بسيطة والجدة لديها معاش قليل، وشقيق الزوجة عمره 16 عام الذي صور الطفل وفي فمه الشيشة لذا تم تقويم سلوكه من أجل منع تكرار هذا الأمر، وإذا نزعنا الابن من الأم لن يفيد فالأطفال أعمارهم صغيرة ولكن سيتم توفير داخل مناسب للأسرة.