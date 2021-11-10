العربية للتصنيع: نعمل على تعزيز التجارة الحرة المصرية لدول إفريقيا

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه يجري العمل حاليًا على تعزيز التجارة الحرة المصرية للدول الإفريقية، إذ أن الهيئة العربية للتصنيع تعمل من أجل تطوير النقل اللوجستي الإلكتروني في ظل سعي مصر الدائم لمواكبة التقدم في مجالات الصناعات المختلفة، وما تقوم به مصر حاليا دليلًا على استعادتها مكانتها الدولية والإقليمية، وذلك خلال تصريحات مع مراسل «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

الدولة ستنفذ مشروعات ضخمة في وقت واحد

وأضاف «التراس» أن الدول الإفريقية مهتمة بمصر وبنقل التجربة المصرية إليها، كما أن الدولة ستنفذ مشروعات ضخمة في وقت واحد في كل المجالات، موضحًا أن الفترة التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الإفريقي تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي تسهل أعمال التجارة وتنمي الصادرات المصرية والتجارة البينية الإفريقية، كما أن القارة بتاريخها وثرواتها البشرية والطبيعية جديرة بكل الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

إفريقيا بتحدياتها ومشكلاتها وطموحاتها تأتي في صدارة اهتمامات مصر

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه على يقين أننا لو تتبعنا أفكار وخطوات ومشروعات مصر منذ أن اختار شعبها قائدها ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوجدتم أن إفريقيا بتحدياتها ومشكلاتها وطموحاتها تأتي في صدارة اهتمامات مصر، كما أن مبدأ الشراكة مع إفريقيا لا يقف عند حدود التعاون مع الحكومات والكيانات الرسمية، سواء في مصر أو في إفريقيا، وإنما للقطاع الخاص كذلك في كل المجالات بالتوطين والتصنيع والتصدير.