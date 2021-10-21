«العربية للتصنيع»: أنشأنا محطة طاقة شمسية في أوغندا لتعزيز التعاون

قالت المهندسة غادة الجندي، المدير التنفيذي للشركة العربية للطاقة المتجددة بالهيئة العربية للتصنيع، إن مصر باتت قادرة على تصنيع الآلواح الشمسية محليا من خلال مصنع تملكه الهيئة العربية للتصنيع يقوم بتصنيع تلك الألواح الشمسية منذ عام 2015، وتطورت تلك الصناعة لتواكب الصناعات العالمية.

الهيئة أنشأت محطة طاقة شمسية في أوغندا

وأضافت «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن الهيئة أنشأت مؤخرا محطة طاقة شمسية بمقاطعة تورورو بدولة أوغندا الشقيقة، تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون المشترك مع دول حوض النيل.

وأضافت أن وزارة الخارجية المصرية أطلقت مبادرة من أجل الشراكة للتنمية في دول حوض النيل، «المحطة دي هدية من جمهورية مصر العربية لجمهورية أوغندا، ودي البداية اللي كانت من وزارة الخارجية، وهناك برتوتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء المصرية والأوغندية، وإحنا كهيئة بنقوم بتنفيذ المحطة، والاستشاري بتاعنا هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة».

وأكدت أن درسة إنشاء المحطة قد تستغرق 3 أشهر لوضع خرائط جغرافية للموقع ودراسات تحليل للتربة، «الكلام ده بيفيدني إني أشوف طريقة تثبيت المحطة طبقا للتربة اللي بتتحط عليها المحطة الأرض الصخرية غير الأرض الطفلية وهكذا، والبناء كله هياخد مننا 5 أشهر بدأت من شهر مايو الماضي حتى شهر أكتوبر الجاري».

وأشارت إلى أن إنشاء المحطة الأوغندية تم من خلال المهندسيين الذكور والإناث المصريين، وحاليا أشرفت المحطة على الانتهاء من الإنشاء، وسيتم ربطها على الشبكة الرئيسية للكهرباء هناك، «المحطة هتغطي قرى كتير في أوغندا لأن احتياجات القرى في أوغندا محدودة نسبيا، وهتفرق معاهم جامد».