سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 11-11-2021 في مصر

أسعار العملات العربية أمر يهم الكثيرين خاصة المصريين المغتربين في هذه الدول ومن بينها سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك المختلفة، وذلك بعد أن أعلنت دولة الكويت فتح مطاراتها مرة أخرى أمام العمالة الوافدة، التي أُغلقت بسبب جائحة كورونا عدة مرات.

وفي إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في بداية المعاملات الصباحية في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجّل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الخميس، نحو 51.79 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 48.45 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.32 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.39 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 48.43 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، عند 49.4 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.45 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.92 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.