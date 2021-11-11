موريتانيا تحتفل بدعم بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في مالي

استضافة العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس الأربعاء، احتفال بعثة الأمم المتحدة في مالي، بتسليم مساعدات لوجستية لقوات حفظ السلام العاملة ضمن القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل، والمعروفة باسم بعثة «مينيسما».

تسليم الدفعة الأولى من المساعدات

الجيش الموريتاني، قال في بيان أصدره اليوم الخميس أنّه قام بتسليم الدفعة الأولى من المساعدات اللوجستية المخصصة من هيئة الأمم المتحدة، خلال الاحتفالية، وحضرها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق السلام، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل.

المساعدات شملت مواد غذائية ومحروقات

وذكر البيان أن الدفعة الأولى من المساعدات تضمنت مواد غذائية ومحروقات وبعض الحاويات لحفظ المخزون، ونقل البيان عن «القاسم وان»، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق السلام في مالي «مينيسما» قوله إن هذه المساعدات المقدمة من طرف هيئة الأمم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي تدخل في إطار علاقات التعاون القائمة بين مجموعة الخمس في الساحل وهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

مشاركة موريتانية لتحقيق السلام في مالي

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، عبر عن تقدير بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق السلام في مالي، للدور الريادي الذي تلعبه موريتانيا في إطار القوة المشتركة لدول المجموعة وغيرها من مجالات التعاون ذات الصلة بمنطقة الساحل، مشيدًا بالتعاون الأوروبي من أجل الساحل الذي مكن من تحقيق الكثير من آمال وتطلعات السكان في محيط المجموعة.

وجددت آمانييلا دلري، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل الأفريقي استعداد الاتحاد الدائم لدعم دول المجموعة في شتي المجالات ذات الصلة بأمن وتنمية واستقرار منطقة الساحل.