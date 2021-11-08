وفد الاتحاد الأوروبي يشيد بمعامل ومراكز خدمة عملاء مياه القاهرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن وفداً من الاتحاد الأوروبي أشاد بمستوى الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء بشركة مياه القاهرة الكبرى، والاستجابة الفورية لحل مشاكل المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى التطور الكبير في مجال التدريب والمتابعة الميدانية، وحملات التوعية الخاصة بترشيد استهلاك مياه الشرب، والتواصل مع المواطنين لقياس رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الشركة، والاعتماد بشكل كامل على أساليب التكنولوجيا الحديثة في تطوير مراكز خدمة العملاء، والعمل بنظام الشبكة الموحدة لجميع الإدارات.

سحب عينات على مدار 24 يومياً من خلال خبراء في مجال التحاليل والمعامل

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مساء اليوم الاثنين، إن الوفد الأوروبي قام بزيارة قطاع المعامل والتحاليل ومحطة مياه «الروضة»، التي تُعتبر من أهم المحطات، وتخدم قطاعاً كبيراً من سكان القاهرة، وأشاد بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع المعامل، الذي يقوم بسحب عينات من المياه الخارجة من المحطات ونهاية الخطوط، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، ويتم سحب عينات على مدار 24 يومياً، من خلال خبراء في مجال التحاليل والمعامل.

تطبيق أفضل النطم العالمية في إدارة تشغيل منظومة المياه

وأشار «الشيمي» إلى أن الشركة تسعى دائماً لتطبيق أفضل النظم العالمية في إدارة تشغيل منظومة المياه، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في أرشفة جميع الملفات الخاصة بالعملاء، للقضاء على النظام الورقي، والاعتماد على الحفظ الإلكتروني، في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الشركة حالياً في جميع المجالات.

مراكز الخدمة بشركة مياه القاهرة الكبرى تخدم أكثر من 15 مليون نسمة

وأوضح «الشيمي» أن الوفد الأوروبي قام بزيارة العديد من المحطات ومراكز الخدمة على مستوى القاهرة الكبرى، مشيداً بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة، ودورها في خدمة أكثر من 15 مليون نسمة.