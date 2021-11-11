واشنطن تحذر من اللجوء للعمل العسكري بعد اضطراب الأوضاع في إثيوبيا

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أنّ الخيار العسكري لن يحل الخلافات في إثيوبيا التي اندلعت بين رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وقوات جبهة تيجراي، على خلفية اقتراب الجبهة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تمهيدا لدخولها والسيطرة عليها، بحسب شبكة قنوات «بى بى سى»، وأعرب «بلينكن»، عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتّحاد الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، إلى وقف إطلاق النار في إثيوبيا.

وشدد «بلينكن»، على إجراء مفاوضات لوضع حدّ للعنف ووقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية لإثيوبيا، وأضاف أنه يأمل بأن يكون هناك فرصة للتراجع والانتقال إلى وضع أفضل.

احتجاز 73 سائقاً ببرنامج الأغذية العالمي بإثيوبيا

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنّ إثيوبيا احتجزت 72 سائقاً يعملون لصالح برنامج الأغذية العالمي في شمال إثيوبيا، منذ أن أعلنت حكومة أديس أبابا حالة الطوارئ في البلاد بسبب الحرب المتصاعدة.

الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان سلامة المحتجزين بإثيوبيا

وأكدت الأمم المتحدة، أنها على اتصال مع الحكومة الإثيوبية لفهم أسباب احتجاز الـ72 سائقاً، الذين تعاقد معهم برنامج الأغذية العالمي، وأضافت أنها تدعو إلى مزيد من ضمان سلامتهم والحماية الكاملة لحقوقهم القانونية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».