«معلومات الوزراء» يصدر العدد العاشر من مجلة «آفاق اقتصادية معاصرة»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد العاشر من مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، والذي جاء تحت عنوان «سوق الأوراق المالية»، وتقدم المجلة الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة» والتي يصدرها المركز منذ عام 2020 إطلالة على الآراء المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، من داخل مصر وخارجها، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية المطروحة على الساحة، واستعراضا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد.

سوق الأوراق المالية لجذب الاستثمارات

ويتناول العدد العاشر بحسب بيان عن مركز معلومات الوزراء، من المجلة موضوع «سوق الأوراق المالية»، حيث أشار المركز إلى أنّ هذه السوق وسيلة أساسية للاستثمارات المالية في الأسهم والسندات، كما تؤثر على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي غير المباشر، وتدعم النشاط الاقتصادي، وتحفز إعادة تدوير رأس المال وتنشيط الأعمال، ومن ثم فهي تؤثر على زيادة النمو الاقتصادي.

تحديد قيمة الأوراق المالية

وتساعد سوق الأوراق المالية على تحديد قيمة الأوراق المالية، والتي تعتمد على تأثير قوى العرض والطلب، ويساهم ذلك في توضيح طبيعـة الطلب على هذه الأوراق، وهي مهمة للمستثمرين؛ حيث تساعد على معرفة قيمـة الاستثمارات، وتستخدم لقياس الحالة الاقتصادية للدول، وتساعد على توضيح المتغيرات التي تطرأ علـى الأسواق، وتوضيح أسعار الأسهم من حيث الارتفاع أو الانخفاض، والتي تعكس مدى ازدهار أو كساد الحالة الاقتصادية، وتساهم كذلك سوق الأوراق المالية في التأكد من سلامة العمليات المالية، حيث تعتمد الأسواق على ملاحظة مدى سلامة الشركات وقدرتها على تطبيق الأنظمة والقواعـد أثناء التعامل مع البورصة.

يتضمن العدد أيضا شرحا متكاملا بشأن كيفية عمل سوق الأوراق المالية وأهميتها، وتأثير فيروس كورونا المستجد على أسواق المال عالمياً، إضافة إلى عرض لأبرز مؤشرات سوق المال المصرية وأهم المؤشرات الاقتصادية المحلية والمقالات الدولية التي تناولت سوق الأوراق المالية، وعرض وافٍ حول أهم مؤشرات سوق المال المصرية، ودور البورصة المصرية البارز خلال فترة كورونا، وأبرز الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة الجائحة لضمان آلية عمل الأطراف كافة، واستمرار عمل كل أطراف السوق سواء شركات مقيدة أو شركات وساطة أو مستثمرين.