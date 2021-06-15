4 شركات لتداول الأوراق المالية ترشحها الهجرة للمصريين في الخارج

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع البورصة المصرية، حملة توعية لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار في البورصة وسوق المال المصرية، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار في البورصة ومميزات وضوابط سوق المال المصري وأساليب التداول الإلكتروني.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنه في ضوء الحملة تم نشر فيديوهات تعريفية لعدد من الشركات المرخصة تداول الأوراق المالية المصرية والتي تتمتع بخبرة عالمية كبيرة في سوق المال، وانضمت حتى الآن 13 شركة وساطة مالية وإدارة استثمار، يقدمون مختلف منتجات استثمارية تلبي كافة احتياجات المصريين في الخارج، ويرصد التقرير التالي الشركات التي ترشحها وزارة الهجرة للمصريين في الخارج:

1- شركة أزيموت مصر للتواصل هى أحد خبراء الاستثمار، سوف يوضح لك اتخاذ القرار الصح بما يتناسب مع احتياجاتك «أزيموت مصر» بخبرة أكتر من 20 سنة في إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار.

2- استثمر مدخراتك في بلدك مع Du Invest في صناديق استثمار مالية ونقدية بأعلى عائد مضمون واسحب العوائد ورأس المال في أي وقت تحبه بدون أي خصومات تحت أي مسمى.

3- مع «ثاندر» ممكن تتعلم الاستثمار من خلال مصادر وفيديوهات هتساعدك تفهم الموضوع أكثر غير كده كمان ممكن تتدرب بفلوس افتراضية قبل ما تستثمر فلوسك الحقيقية.

4- افتح حساب مع AF لتداول الأوراق المالية أول شركة تداول إلكتروني في مصر وتمتع بخدماتها حمل تطبيق AF لتداول الأوراق المالية.

وتأتي الحملة تنفيذًا لبروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، والذي وقعه كلا من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ويستهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري، بهدف إدماج المصريين في الخارج من أجل الاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية.