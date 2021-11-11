إجراءات إخطار قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد.. «عشان متتعرضش للحبس»

في كثير من الأحيان، قد يضطر بعض الأشخاص لاستئجار شقة سكنية جديدة، سواء بغرض السكن أو إنشاء مشروع تجاري، وحينها يحرص المستأجر بشكل كبير على توفيق أوضاعه حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية، ويهتم قانون مكافحة الإرهاب بتأمين المواطنين من العناصر الإرهابية التي قد تقوم باستئجار شقة سكنية لأعمال مخالفة للقانون وتضر المواطنين.

وكانت الحكومة المصرية قد قدمت مشروع قانون لمجلس النواب بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، ليتم تغليظ العقوبة على الأشخاص الذين يقومون باستئجار شقة سكنية دون إخطار قسم الشرطة التابعة لها الوحدة السكنية وإبلاغهم بهوية المستأجرين الجدد.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات إخطار قسم الشرطة بهوية المستأجرين الجدد، وعقوبة عدم الإخطار التي تقع على مالك العقار، وفق حديث المحامية سهام محمد لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

إجراءات إخطار قسم الشرطة بهوية المستأجرين الجدد

يقوم المستأجر الجديد بتجهيز بعض المستندات الخاصة به والذهاب بها إلى قسم الشرطة التابع لها الوحدة السكنية، لإخطار الشرطة بهويته كمستأجر جديد، وجاءت المستندات كالتالي:

مستندات خاصة بالمالك

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمالك.

- رقم الهاتف الخاص به.

- صورة من عقد إيجار الشقة بينه وبين المسأجر.

مستندات خاصة بالمستأجر

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستأجر الجديد.

ـ رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستأجر.

ـ تقديم صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية التي قام باستئجارها.

ـ صورة من بطاقة الزوج والزوجة في حالة إذا كان المستأجر أسرة.

ـ صورة من شهادات ميلاد الأطفال تحت سن الـ 16 عاما.

- صور من بطاقات الرقم القومي للأبناء للبالغين.

ـ صورة وثيقة الزواج.

ـ رقم السيارة الخاصة بالزوج في حالة امتلاكه سيارة.

عقوبات عدم إخطار قسم الشرطة بهوية المستأجر

- حدد القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام واحد لمن يقوم بتأجير وحدة سكنية دون إخطار قسم الشرطة بهوية المستأجر.

- كما فرض تعديلات قانون مكافحة الإرهاب عقوبة أخرى وهي دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه.