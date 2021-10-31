تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.. تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدولة

أكد عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن «مشروع القانون» بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تتضمن تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، رسالة من البرلمان والحكومة، بدعم الأمن القومي المصري، في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه العالم من جرائم مستحدثة من بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعصر السوشيال ميديا.

قانون مكافحة الإرهاب

وأوضح خليل، في تصريحات للصحفيين، أننا أمام صور وأساليب لأفعال إجرامية متعددة، في ضوء هذه البيئة، تتطلب الحسم والردع للحفاظ على الوطن والمواطنين من كل التهديدات، ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينه للجميع.

وأعلن خليل، موافقته على مشروع القانون المعروض حيث أنه خطوة هامة، نحو الحفاظ على الأمن القومي المصري الذى يعتبر واجب والتزام من الكافة، كما أنه مسؤولية وطنية، خاصة أن الدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.

بناء وطن حقيقى للجمهورية الجديدة

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن مصر كانت نموذج للعالم، سيحكي عنها التاريخ في مواجهة الإرهاب، وبناء وطن حقيقي، في ضوء الجمهورية الجديدة التى نسعى لبنائها.

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، بشأن تعديلات قانون الإرهاب، مؤكدة أنها خطوة لتمكين أجهزة الدولة المصرية من القيام بدورها في حماية الوطن من كل التهديدات، وتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين، ولكل مقيم على أراضي الدولة.

قانون مكافحة الإرهاب سبيل مستمر لمواجهة الجريمة

ولفتت إلى أن التعديلات المطروحة على قانون مكافحة الإرهاب، سبيل مستمر وفعال لمواجهة أي شكل من أشكال الجريمة الإرهابية، خاصة بعد إلغاء مد حالة الطوارئ، حتى تكون أياد الأجهزة المعنية رادعة بشكل مستمر، لكل العناصر الإرهابية والمتطرفة فى أي وقت من الأوقات.

وأضافت هالة أبو السعد، نتذكر بكل إجلال وتقدير دائما فى أى مناقشات تشريعية ذات صلة بمواجهة الإرهاب والجرائم الإرهابية داخل المجلس الموقر، شهداءنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، الذين لولاهم ما كنا نصل نحو بيئة الأمن والاستقرار التى نحيا بها مؤخرًا، ونمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، بجانب جهود التنمية والرخاء فلهم منا كل التقدير والاحترام.

وتابعت: نتذكرهم دائما، ونتذكر تضحياتهم، ولما لا ونحن منذ أيام، كنا أمام قرار تاريخي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، بعد أن باتت مصر بفضل هذه التضحيات، واحة من الأمن والاستقرار، مع جهود مقدرة ومتواصلة من القيادة السياسية في البناء والتنمية والاستثمار الحقيقى على أرض الواقع.