اشتباكات عنيفة في ماينمار ومجلس الأمن يحذر من اندلاع الحرب

اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش ومقاتلين متمردين في ولاية راخين بماينمار، ما دفع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للإعراب عن قلقه العميق بشأن القتال في ميانمار، داعيا إلى الوقف الفوري للعنف وبذل الجهود المطلوبة لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

تحذير مجلس الأمن الدولي من أزمة اندلاع الحرب بميانمار

وحذر المجلس من التطورات الأخيرة في ميانمار، التى تطرح تحديات خطيرة بشكل خاص على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئي الروهينجا والنازحين داخليا.

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ضرورة إنهاء القتال بميانمار

وذكرت صحيفة «ذا جارديان »البريطانية، أن مجلس الأمن دعا إلى وقف فوري للقتال، وضرورة تحلي الجيش بأقصى درجات ضبط النفس، مشددا على ضرورة إنهاء القتال لمنع الأذى عن المواطنين.

وفي سياق متصل، دعا المجلس السلطات العسكرية في ميانمار إلى ضرورة تسليم وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، بشكل عادل، لكى تصل بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المواطنين، مشددا على دعم دولي أكبر لضمان توافر لقاحات كورونا وتسريع نشرها بالبلاد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان محقق أممي قد قال: إن الأدلة الأولية التي جرى جمعها منذ استيلاء الجيش على السلطة بميانمار في فبراير الماضي، تظهر هجوما منهجيا واسع النطاق على المدنيين بمثابة جرائم ضد الإنسانية.

تحذير ماليزيا من تدفق اللاجئين الروهينجا إليها

كما حذر رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، أمس الأربعاء، من احتمال تدفق اللاجئين من الروهينجا بميانمار إلى ماليزيا ما لم تحل الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري في ميانمار، قائلا بعد محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في القصر الرئاسي في العاصمة الأندونيسية «جاكرتا»: «نحن بحاجة إلى حل قضية ميانمار، ولدى ماليزيا وإندونيسيا نفس الرأي بهذا الشأن»، وصرح متحدث باسم المتمردين، أن الاشتباكات اندلعت بعد دخول جيش ميانمار إلى منطقة تحت سيطرتهم، ما أدى إلى اندلاع الفوضى بالمنطقة.