الحكومة تنفي رفع الغياب عن طلاب المدارس: العقوبات في انتظار المخالفين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ما تردد صدور قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس في العام الدراسي الحالي 2021/2022، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

الحضور في المدارس إلزامي

وأوضح المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بحسب بيان عنه، أنّ وزارة التربية والتعليم، أكدت أنّ حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجاري يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي، حيث يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياريا.

وشددت الوزارة على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور في المدارس.

مدة الغياب المسموح بها في المدارس

في سياق متصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ مدة الغياب في المدارس المسموح بها للطلاب وفقًا لقانون التعليم، 15 يوما متصلة، أو 30 يوما منفصلة، على أن تكون مدة الغياب المسموح بها، بسبب عذر قهري، أو تعرض التلميذ لأي حالة من الإعياء، وفي حال تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها في حضوره إلى المدرسة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).