مجلس الوزراء وصناع الخير وجامعة طنطا ينظمون قافلة طبية بإيتاي البارود

تنظم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وجامعة طنطا، غدا، واحدة من أكبر القوافل الطبية في محافظة البحيرة بمدينة إيتاي البارود، التي تضم 17 تخصصا طبيا، وتقدم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما، ضمن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

دعم القافلة وتذليل الصعّاب

من جانبه، وجّه اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم الدعم المطلوب لإنجاح القافلة وتذليل الصعّاب، لاستفادة أكبر عدد ممكن من أهالي مدينة إيتاي البارود وقرى المركز المختلفة من القافلة، مشيدا بتعاون اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة طنطا لتنظيم القافلة، مثمّنا جهود الجهات الثلاث لتقديم خدمات طبية نوعية ذات جودة للأهالي في نطاقات إقامتهم من خلال سلاسل القوافل التي يتعاونون في تنظيمها.

تقديم الخدمات الطبية

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أنّ قافلة الغد تأتي في إطار جهود المؤسسة لمد جسور التعاون مع الجهات والهيئات الكبرى، لاستمرار تقديم خدمات طبية ذات جودة في أنحاء الجمهورية كافة، كما أنّ جهود صناع الخير في البحيرة متواصلة، حيث سبق للمؤسسة وبإشراف ودعم وتعاون محافظ البحيرة، تنظيم سلاسل قوافل مبادرة «عنيك في عنينا» داخل عدد كبير من قرى مراكز المحافظة المختلفة، كما نجحت في توقيع الكشف على عيون أكثر من 100 ألف مواطن بالمحافظة، وتوزيع الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما.

وأوضح الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أنّ قافلة الغد ستقام بمدرسة الشهيد عزت النمر الثانوية بإيتاي البارود بالتعاون مع شركة العامرية للصناعات الدوائية والجمعية المصرية للشعب الهوائية ومؤسسة الرجاء للطب النفسي والإدمان ومديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، وتنطلق أعمال القافلة من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

إجراء العمليات الجراحية بالمجان

وأشار شعبان الى أنّ القافلة ستقدم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وتضم تخصصات «العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الطب النفسي والإدمان - الأسنان - الأطراف الصناعية)، إضافة إلى (تطعيم كورونا، حملة 100 مليون صحة، حملة الاعتلال الكلوي).