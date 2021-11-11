ضبط 1298 قضية تموينية خلال 24 ساعة: منها لحوم فاسدة ومصانع غير مرخصة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1298 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 3,35 طن «مصنعات لحوم» بدون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 2,1 طن لحوم وكبدة بدون مستندات

ضبط 2,1 طن «مصنعات لحوم – كبدة مجمدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على للجمهور وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

ضبط 3 أطنان «زيت طعام» مستلزمات إنتاج معبأ داخل خزانات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لاحتوائه على شوائب وتشكل خطرًا على الصحة العامة، 1,800 طن زيت طعام «منتج نهائى» معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبها نقص بالأوزان، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

ضبط 2,15 طن «حلاوة طحينية» مجهولة المصدر

ضبط 2,15 طن «حلاوة طحينية» بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، 550 عبوة فارغة مغشوشة ومقلدة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلوى بمحافظة القليوبية.

ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية بمحافظة الدقهلية، وبحوزته 2,74 طن «سكر تموينى» مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة، قدرت قيمتها بـ 23290 جنيه.

ضبط مدير مخبز بلدي استولى على الدعم

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الدقهلية، وبحوزته 447 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مسئول بإحدى محطات تموين السيارات بمحافظة الجيزة، لتجميعه 75300 لتر «سولار – بنزين 92، 80»؛ للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة، قدرت قيمتها بـ 544975 جنيه.

ضبط 2 طن زيوت سيارات منتج نهائى ومستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل وجراكن بدون بيانات أو مستندات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لزيوت السيارات «بدون ترخيص» بمحافظة الغربية.

ضبط 7,25 طن «أعلاف حيوانية» معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات الآثر البالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية «بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية.

ضبط 5 أطنان «مركزات أعلاف معبأة داخل شكائر بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتبعئة الأعلاف الحيوانية «بدون ترخيص» بمحافظة البحيرة.

كما قام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظة الإسماعيلية إستهدفت ضبط القضايا والمخالفات البيئية المتنوعة، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 12 قضية متنوعة، على النحو التالى:

في مجال الطب البيطرى: ضبط عدد 10 منشآت معمل تفريخ ومزرعة دواجن «بدون ترخيص»، محال لتجارة الأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية بإجمالى مضبوطات 1500,23 طن و270 أمبول أدوية بيطرية- 45200 طائر- 136,2 طن أعلاف وأسمدة ومبيدات زراعية.

في مجال حماية البيئة: ضبط عدد ثلاجة لحفظ اللحوم مخزن مواد غذائية «بدون ترخيص» بإجمالى مضبوطات 11 طن مواد غذائية- 800 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات أمنية للتصدى لجرائم التصنيع العشوائي المصانع غير المرخصة

كما قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت التفتيش على المصانع العشوائية والتى تدار بدون الحصول على التراخيص والتى تفتقد لعوامل الأمان.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد 9 مصانع لإعادة تدوير المخلفات، أدوات بلاستيكية، محركات، مواد غذائية، مصنعات لحوم، بإجمالى مضبوطات 923 طن مواد خام ومنتج نهائى لأدوات معدنية ومخلفات بلاستيكية وخردة حديدية مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول- 152,6 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية وحلوى أطفال مصنعه من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول- 300 محرك بدون بيانات مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستخدام.