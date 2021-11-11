«الأطباء»: طبيب يزور تقارير وفاة بكورونا ويحصل على 600 ألف جنيه من «المهن الطبية»

كشف الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، عن واقعة تزوير متهم فيها طبيب استخدم بيانات زملاء له دون علمهم وتقديم تقارير مزورة منسوبة إليهم لصرف مستحقات مالية، تصل إلى 600 ألف جنيه، مؤكدا على استرداد هذه المبالغ المنصرفة دون وجه حق.

«المهن الطبية» يشكر القاضي

من جانبه قدم اتحاد نقابات المهن الطبية بالشكر والتقدير إلى الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء. وذكر الاتحاد في شهادة الشكر والتقدير الممنوحة للقاضي تفاصيل اكتشاف واقعة تزوير لتقارير طبية ترتب عليها صرف مبلغ 600 ألف جنيه.

ومن جانبه أوضح الدكتور أبو بكر القاضي أنه منذ بداية جائحة كورونا حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، كان اتحاد المهن الطبية يقدم إعانة مالية لمصاب كورونا من أعضاء المهن الطبية بقيمة 20 ألف جنيه، وفي تلك الفترة كانت أعداد المصابين كثيرة جدا للدرجة التي لم تكن معها الدقة الكافية في مراجعة المستندات والإجراءات المتبعة، وأضاف القاضي أنه راجع بعض تلك الملفات فاسترعى انتباه تحويل 30 إعانة إصابة بأسماء مختلفة إلى حساب بنكي واحد، مما جعله يراجع مستندات تلك الإعانات تفصيليا، وبتحريه من جهة إصدار التقارير الطبية المرفقة تبين أنها مزورة.

تفاصيل واقعة تزوير طبيب واستيلائه على 600 ألف جنية من اتحاد المهن الطبية

وأكد القاضي على أن أحد الأطباء استخدم بيانات زملاء له دون علمهم وتقديم تقارير مزورة منسوبة إليهم لصرف مستحقات مالية.

وأوضح الدكتور أبو بكر القاضي أنه تم استرداد هذه المبالغ المنصرفة دون وجه حق وقيمتها 600 ألف جنيه، وتحويل الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، واختتم أبو بكر القاضي أنه وأعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية يعكفون حاليا على مراجعة كل الملفات التي تم صرف مستحقات مالية عنها للوقوف والتأكد من صحتها.