المهن الطبية: وقف صرف إعانات إصابات كورونا اعتبارا من أول نوفمبر

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020، مع استمرار صرف إعانات الوفاة لورثة الأعضاء، وكذلك الاحتفاظ بحق أعضاء النقابات الأربعة الذين أُصيبوا بالفيروس قبل 31 أكتوبر 2020 بصرف الإعانة طبقا للقواعد المعمول بها، وتقديم كافة الأوراق اللازمة لذلك.

وبلغ عدد الإعانات التي تم صرفها من الاتحاد منذ إقرارها في أبريل 2020، وحتى أكتوبر الجاري، نحو 6 آلاف و66 حالة، بإجمالي مبالغ 124 مليون و50 ألف جنيه، موزعين على 5975 حالة إصابة، بقيمة 119 مليون و500 ألف جنيه، و91 حالة وفاة، بقيمة 4 ملايين و550 ألف جنيه.

ولاستمرار دعم الاتحاد للأعضاء فى ظل استمرار جائحة كورونا، قرر مشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، رفع الحد الأقصى لتحمل العلاج بالمستشفيات المتعاقد معها، أو المستشفيات الجاري التعاقد معها، للحالات الحرجة التي يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعىي، وذلك بقيمة 20 ألف جنيه إضافية، على الحد الأقصى لتحمل المشروع والعضو والمقدرة قيمته بـ40 ألف جنيه، على أن يتحمل الاتحاد دفع هذا الفارق لمشروع العلاج.

كما تم توفير مجموعة من الفحوص المعملية، لإجراء باقة من التحاليل للاطمئنان على أداء الوظائف الحيوية للجسم، أثناء الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي، ومتابعة تطور الإصابة، وتشمل تلك التحاليل: (CBC- ALT- SGPT- FERRITIN - LDH-CRP-QUANTITIVE- D-DIMER)، بأسعار مخفضة لجميع أعضاء الاتحاد وأسرهم، وذلك بموجب تحويل صادر من المشروع سواء تحويل عادي "الورقي الصادر من مقر المشروع"، أو إلكتروني.

وكان مجلس الاتحاد قرر صرف 5 آلاف جنيه لأعضائه من مصابي فيروس كورونا المستجد، لحالات العزل المنزلي، و20 ألف جنيه لحالات الإصابة لمن تم حجزهم بالمستشفيات الحكومية والخاصة، و50 ألف جنيه لأسر الشهداء.